На сына Елизаветы II подали в суд с обвинением в изнасиловании

На британского принца Эндрю подали в суд за сексуальное надругательство над несовершеннолетней в США. Как сообщает во вторник, 10 августа, агентство AFP, исковое заявление поступило в понедельник в суд Нью-Йорка от предполагаемой жертвы - 38-летней американки Вирджинии Джуффре. Она утверждает, что в несовершеннолетнем возрасте была "одолжена" сыну королевы Великобритании Елизаветы II американским финансистом, зарегистрированным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Теперь Джуффре требует от принца возмещения ущерба.

Сексуальный скандал с продолжением

Согласно ее исковому заявлению, Эндрю надругался над ней более 20 лет назад в доме тогдашней подруги Эпштейна Гислейн Максвелл в Лондоне. 17-летнюю девушку "против ее воли заставили вступить в половую связь с принцем Эндрю" Эпштейн, Максвелл и принц Эндрю. По словам Джуффре, надругательства со стороны принца над ней имели место не только в Лондоне, но также в особняке Эпштейна в Нью-Йорке и на его частном острове.

Вирджиния Джуффре

Джуффре, которая и ранее публично обвиняла принца в растлении несовершеннолетних, так высказалась по поводу иска: "Я требую, чтобы принц Эндрю ответил за то, что он сделал со мной". Влиятельные и богатые люди не застрахованы от ответственности за свои действия, подчеркнула женщина. По ее словам, решение подать в суд далось ей нелегко, поскольку она не исключает ответных нападок со стороны принца.

Обвинения в адрес принца Эндрю раздаются начиная с 2019 года. Сам он их всегда опровергал, но в 2019 году отошел от выполнения обязанностей члена королевской семьи после одного неудачного интервью на телевидении.

Гислейн Максвелл, которую обвиняют в вербовке несовершеннолетних для Эпштейна, не признала себя виновной на суде в апреле.

Мультимиллионер Эпштейн якобы в течение многих лет совершал сексуальное насилие над несовершеннолетними девочками и молодыми женщинами и подстрекал их к занятию проституцией. Известный финансист был арестован в июле 2019 года, а в августе его обнаружили мертвым в тюремной камере. В число его друзей входили бывший президент США Билл Клинтон и основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

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