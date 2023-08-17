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На Григория Мельконьянца заведено уголовное дело

Сергей Ромашенко
20 мин. назад

Дело открыто по статье о создании "нежелательной организации". У Григория Мельконьянца и его соратников прошли обыски.

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Григорий Мелконьянц, 2016 год
Григорий Мелконьянц, 2016 годФото: DW/J. Wischnewetskaja

Сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц стал фигурантом уголовного дела, сообщили в четверг, 17 августа, российские информагентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По словам источников, дело в отношении Мельконьянца возбуждено по статье "организация деятельности нежелательной организации". По этой же статье обвиняют и координатора "Голоса" Владимира Егорова.

В ближайшее время Мельконьянца планируют задержать. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Сотрудники силовых структур провели обыски у самого Григория Мельконьянца и у 14 региональных координаторов "Голоса" в восьми регионах, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

Сопредседатель "Голоса" Станислав Андрейчук, ссылаясь на постановление следователей рассказал телеканалу "Дождь", что обыски связаны с деятельностью международной НПО "Европейская сеть организаций по наблюдению на выборах" (ENEMO), которая в сентябре 2021 года была объявлена в России "нежелательной". По словам Андрейчука, именно ENEMO упоминается в постановлении об обыске у координатора "Голоса" Полины Костылевой - одной из тех, у кого прошел обыск. "Голос" являлся членом ENEMO.

Статус "иностранного агента"

Движение в защиту прав избирателей "Голос" было создано в 2013 году - после того, как существовавшая с 2000 года ассоциация "Голос" была включена в реестр НКО - "иностранных агентов". С августа 2021 года у движения был статус "иностранного агента".

По статье "организация деятельности нежелательной организации" ранее были осуждены экс-директор "Открытой России" Андрей Пивоваров (приговорен к четырем годам лишения свободы) и политик Владимир Кара-Мурза. Кара-Мурзу также обвинили в госизмене и распространении "фейков" о российской армии. В результате его приговорили к 25 годам колонии строгого режима.

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