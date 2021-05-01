 На севере Германии тысячи мотоциклистов поддержали больного раком ребенка | Новости из Германии о Германии | DW | 24.07.2021

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Германия

На севере Германии тысячи мотоциклистов поддержали больного раком ребенка

Более 10 тысяч байкеров из разных регионов Германии проехали колонной перед домом больного мальчика, увлекающегося мотоциклами. Акцию, инициированную в соцсетях, сопровождала полиция.

Акция мотоциклистов в Раудерфене

Акция мотоциклистов в Раудерфене

Более 10 тысяч мотоциклистов в сопровождении полиции проехали колонной на севере Германии в поддержку больного раком ребенка, являющегося фанатом мотоциклов. Точное число участников акции оценить сложно, возможно, в колонне проехали до 20 тысяч человек, заявила в субботу, 24 июля, представитель полиции.

Инициаторы акции выступили с призывом в соцсетях, на него откликнулись байкеры из различных регионов Германии и приехали в город Раудерфен в округе Лер (федеральная земля Нижняя Саксония). Полиция организовала несколько пунктов сбора, а затем из них направляла движение к дому больного мальчика. Вдоль маршрута мотоциклистов стояли большое число жителей и аплодировали колонне, а шестилетний Килиан наблюдал за происходящим из окна.

Вся акция длилась почти три часа. Высокое число участников спровоцировало задержки в движении транспорта и пробки на дорогах. Не считая небольшого ДТП и нескольких нарушений правила, касающегося ношения шлемов, акция прошла спокойно.

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    Ночной сон

    Маленькие дети имеют обыкновение просыпаться по ночам и плакать, требуя внимания родителей. На этот счет в Германии популярно мнение, что ребенка успокаивать не надо: поплачет, перестанет и научится спокойно спать в своей кроватке. Противники такого воспитания считают это жестокостью и мирятся с тем, что иным детям кровати родителей нравятся гораздо больше, чем их собственные.

  • Детское питание

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    Демократичное питание

    Некоторые родители не жалеют денег на самые свежие и экологически чистые продукты для своих детей. Другие считают нормой три раза в день кормить чадо макаронами. Кто-то готовит супы и каши сам, кто-то покупает баночное питание. Детей в Германии не пичкают: не хочешь - не ешь, захочешь - скажешь. Хочешь есть ложкой - будь любезен, хочешь ножом с вилкой - пожалуйста!

  • Ребенок на ступеньках

    Особенности немецких родителей

    Неортодоксальная гигиена

    В отличие от некоторых стран, где ребенок рискует поплатиться здоровьем за выпачканные штанишки или порванные колготки, в Германии детям не только позволительно пачкаться во время прогулок, их даже в этом поощряют, позволяя ползать по земле и топать по лужам. Размазанные по детским лицу сопли родителей тоже часто не смущают. Детей здесь с малых лет приучают громко и основательно сморкаться.

  • Ренбенок у телевизора

    Особенности немецких родителей

    Мультимедийное воспитание

    Приобщение к информационным технологиям - спорная тема. Есть родители, которые не видят ничего плохого в телевизоре и компьютерных играх. Другие стараются как можно дольше оттягивать момент "инициализации", запрещая или дозируя. Но, чего уж там, как противники, так и сторонники наслаждаются минутами покоя в момент общения ребенка с развлекательной электроникой.

  • Ребенок с конфетами

    Особенности немецких родителей

    Сладости

    В Германии считается, что действительно заботливые родители вообще не должны давать малышам сладкого: ни конфет, ни сладких напитков, ни даже чая с сахаром. Иногда можно покормить потомство пирогом - например, морковным.

  • Набитый вещами багажник автомобиля

    Особенности немецких родителей

    Приобретение опыта

    Все перечисленные ранее "правила" распространяются, как правило, на первенца. С появлением второго, третьего ребенка, не говоря уже о последующих, "прописные истины" довольно быстро оказываются за бортом повседневной семейной жизни...

    Автор: Элизабет Грениэр, Элла Володина


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