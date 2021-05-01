На севере Германии тысячи мотоциклистов поддержали больного раком ребенка

Более 10 тысяч мотоциклистов в сопровождении полиции проехали колонной на севере Германии в поддержку больного раком ребенка, являющегося фанатом мотоциклов. Точное число участников акции оценить сложно, возможно, в колонне проехали до 20 тысяч человек, заявила в субботу, 24 июля, представитель полиции.

Инициаторы акции выступили с призывом в соцсетях, на него откликнулись байкеры из различных регионов Германии и приехали в город Раудерфен в округе Лер (федеральная земля Нижняя Саксония). Полиция организовала несколько пунктов сбора, а затем из них направляла движение к дому больного мальчика. Вдоль маршрута мотоциклистов стояли большое число жителей и аплодировали колонне, а шестилетний Килиан наблюдал за происходящим из окна.

Вся акция длилась почти три часа. Высокое число участников спровоцировало задержки в движении транспорта и пробки на дорогах. Не считая небольшого ДТП и нескольких нарушений правила, касающегося ношения шлемов, акция прошла спокойно.

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