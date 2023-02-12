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Владимир Путин на фоне стенда "Комсомольской правды"
Владимир Путин на фоне стенда "Комсомольской правды"Фото: Mikhail Metzel/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыРоссия

На сайте "Комсомольской правды" появились антивоенные тексты

Даниил Сотников
59 мин. назад

Около 10 публикаций о преступлениях РФ в Украине и незаконности вторжения провисели на сайте издания меньше 10 минут. Поставивший их редактор назвал поступок "искуплением вины".

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На сайте прокремлевской газеты "Комсомольской правды" в субботу, 11 февраля, появились тексты о преступлениях российской армии в Украине, незаконной аннексии Крыма Россией и пытках над политиком Алексеем Навальным. Внимание на публикации обратил проект "Продолжение следует".

Всего на сайте газеты были опубликованы 10 материалов, в том числе под заголовками "Крым - Украина. Россия обязана вернуть полуостров", "Россия стала жертвой оккупации путинским режимом", "Российская Федерация совершила преступления в Буче, Изюме и Гостомеле", "Пытки над Навальным: как в российских тюрьмах обращаются с политзаключенными".

Некоторые публикации сопровождались вступлением: "Материал не согласован с редакцией "Комсомольской правды", направлен на обличение лжи кремлевского режима во главе с кровавым диктатором Путиным и его шайки циничных воров у власти, которые учинили геноцид мирного народа в Украине".

Поставивший тексты редактор назвал это "искуплением вины"

Тексты на сайте газеты опубликовал редактор новостей Владимир Романенко в качестве акции, приуроченной к годовщине начала войны. Как рассказал проекту "Продолжение следует" сам Романенко, в издании он работал с сентября прошлого года, а устроился туда из-за финансовых трудностей. После начала мобилизации он покинул Россию, но продолжил удаленно работать в "Комсомольской правде".

"Для меня такой шаг - это прыжок в бездну. Я ищу какую-то работу, накоплений особо не осталось. Но воспринимаю это как искупление вины. Остаться без работы - по мне, соразмерная плата за то, что я врал", - объяснил Владимир Романенко свой поступок, извинившись перед жителями Украины "за то, что участвовал во всем этом". 

Публикации были удалены в течение 10 минут начальством Романенко, который больше не работает в издании. Выпускающий редактор написал ему, что не ожидал такого поступка, и заблокировал в мессенджере.

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