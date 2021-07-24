На пострадавшие от наводнения районы Бельгии вновь обрушились дожди

В Бельгии непогода вновь обрушилась на районы, пострадавшие чуть более недели назад от сильнейшего наводнения. Как передало в субботу, 24 июля, информагентство Belga News Agency, в городе Динан (провинция Намюр), в 90 км к юго-востоку от Брюсселя, смытые потоками воды автомобили заблокировали железнодорожный переезд.

При этом, как уведомили в компании-операторе Infrabel, сообщение было приостановлено уже после первого удара стихии. По данным бельгийской общественной телерадиокомпании RTBF, восстановить движение планировалось к 9 августа.

RTBF передала, что уровень воды начал быстро подниматься на маршруте в сторону Филиппвиля (провинция Намюр) в районе 19.30-20.00 по местному времени (20.30-21.00 мск). Поток смывал машины, выворачивал булыжники, тащил за собой асфальтовые плиты. Однако интенсивность дождя достаточно быстро спала.

В Намюре ряд жителей пришлось эвакуировать

В городе Намюре жителей нескольких домов пришлось эвакуировать после обрушения одной из стен. Так, семья из шести человек была переселена за счет города в общежитие неподалеку. В коммуне Ане (провинция Намюр) оказались подтоплены несколько деревень.

После наводнений, произошедших на минувшей неделе, в Бельгии на 23 июля официально зарегистрировано 36 жертв, еще несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

В ФРГ число жертв наводнения - около 180

В Германии к утру 24 июля число погибших увеличилось до 179 человек: в Северном Рейне - Вестфалии речь идет о 47, в Рейнланд-Пфальце - о 132.

Кризисные штабы земельных правительств разрабатывали планы действий на случай, если прогнозировавшиеся синоптиками на 24 и 25 июля дожди окажутся интенсивными. По словам министра внутренних дел Рейнланд-Пфальца Рогера Левенца (Roger Lewentz), для населения подготовлены укрытия в безопасных местах.

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