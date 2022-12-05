У Каспийского моря в Дагестане нашли 2500 мертвых тюленей

Специалисты природоохранных структур Дагестана обнаружили вдоль побережья Каспийского моря в разных районах республики более двух тысяч мертвых каспийских нерп. Сообщения о найденных на берегу погибших по неизвестной причине животных продолжают появляться с начала декабря - согласно данным, которое привело в воскресенье, 4 декабря, Минприроды Дагестана в своем Telegram-канале , в регионе найдено уже 2500 тюленей.

Как указывает ведомство, "особенно большое количество" мертвых животных было найдено на побережье моря между устьями рек Сулак и Шураозень (Шуринка).

В сообщении от 3 декабря о найденных нерпах - на тот момент Минприроды Дагестана признавало гибель лишь 600 тюленей - ведомство заявляло, что основной версией смерти животных "были признаны естественные природные факторы" и отрицало предположение об отравлении животных "тяжелыми металлами или пестицидами". Однако после ряда публикаций в СМИ и комментария Каспийского природоохранного центра о росте числа погибших особей представители Минприроды сообщили, что причины смерти "будут установлены после проведения лабораторных исследований патологического материала мертвых животных".

По сведениям агентства ТАСС, речь идет о наиболее массовой гибели каспийской нерпы за последние десять лет.

СПЧ будет следить за ситуацией

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ намерен взять ситуацию под контроль. Комиссия СПЧ по экологическим правами будет следить за ходом расследования причин массовой гибели каспийских тюленей. "Надеемся на более четкий результат, а не на мутные комментарии про "естественные природные факторы", - говорится в Telegram-канале правозащитников.

Данные Минприроды о числе краснокнижных каспийских нерп различаются

Каспийская нерпа занесена в Красную книгу Международного союза охраны природы как находящийся под угрозой исчезновения вид, это эндемик Каспийского моря. В Красную книгу РФ животное попало лишь в 2020 году - в категорию "редкие".

Одной из главных проблем для существования каспийской нерпы зоозащитники считают загрязнение Каспийского моря, куда, среди прочего, попадают неочищенные сточные воды из районов Махачкалы. При этом Минприроды Дагестана в своих сообщениях о массовой гибели каспийских нерп неоднократно списывало причины происшествий на различные природные факторы. Кроме того, ведомство отмечало, что такие случаи наблюдаются "раз в несколько лет", а в одном из заявлений указало, что места гибели животных, которых выносит на берег, "не представлялось возможным точно определить", и "вполне вероятно", что это происходит "не в территориальных водах России".

В то же время дагестанское природоохранное ведомство затрудняется указать точное количество краснокнижных тюленей в регионе. Так, 3 декабря оно отмечало, что гибель нескольких сотен особей "не сможет критично повлиять на их популяцию, поскольку, по последним данным, численность каспийского тюленя стабильна и находится в пределах от 270 до 300 тысяч особей". Однако в мае 2022 года ведомство писало , что "численность каспийского тюленя составляет до 100 тысяч особей". При этом в Каспийском природоохранном центре оценивают популяцию краснокнижного животного как не превышающую 70 тысяч.

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