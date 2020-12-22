На пикете в поддержку Навального задержан режиссер Виталий Манский

Режиссер Виталий Манский во вторник, 22 декабря, был задержан на пикете в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. По данным портала "ОВД-Инфо", режиссера отвезли в отделение полиции по Мещанскому району. Манский принес на акцию к зданию Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве синие мужские трусы. Аналогичный предмет одежды фигурировал в обнародованной накануне записи телефонного разговора Навального с одним из предполагаемых участников отравления оппозиционера.

Некоторое время спустя режиссера освободили, конфисковав трусы, сообщил его коллега Аскольд Куров, который был рядом с Манским в момент его задержания, а позже также отправился к ОВД.

Телефонный разговор Навального и его вероятного отравителя

Навальный под видом помощника секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева 14 декабря позвонил военному химику из Института криминалистики ФСБ Константину Кудрявцеву, одному из фигурантов расследования Bellingcat и The Insider о причастности ФСБ к атаке на политика. Собеседник оппозиционера подтвердил версию журналистов-расследователей, что он летал в Омск 25 августа за одеждой Навального, уже после того как того увезли в Берлин, чтобы забрать ее для устранения следов боевого вещества "Новичок".

Кудрявцев сообщил, что ему поручили уделить особое внимание при очистке одежды внутренней стороне трусов. По мнению Навального, этот факт подтверждает гипотезу о нанесении яда именно туда. В ходе разговора собеседник оппозиционера упоминает фамилии двух предполагаемых исполнителей покушения - Алексея Александрова и Ивана Осипова, а также своего начальника Станислава Макшакова и еще одного участника операции - Василия Калашникова, который в журналистском расследовании не упоминается. The Insider установил, что Калашников является экспертом в области газовой хроматографии/масс-спектрометрии - метода обнаружения метаболитов нервно-паралитических агентов в биологических образцах.

В расследовании Bellingcat и The Insider, основанном на анализе данных биллинга мобильных телефонов и баз данных авиапассажиров, утверждается, что Алексея Навального отравила группа сотрудников ФСБ, сопровождавших его в поездках по России с 2017 года. Журналисты назвали имена и псевдонимы оперативников, которые, по их данным, участвовали в покушении на Навального. Это Станислав Макшаков, Олег Таякин ("Тарасов"), Алексей Александров ("Фролов"), Иван Осипов ("Спиридонов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, Михаил Швец ("Степанов") и Владимир Паняев. Из полученных данных следует, что покушение на него не могло быть совершено без разрешения главы ФСБ и лично президента России Владимира Путина, уверен Навальный.

ФСБ назвала запись телефонного разговора провокацией и подделкой. Ведомство проводит проверку.

Следы "Новичка" в анализах Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". В искусственной коме Навальный находился 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы боевого вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционного политика. ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран - участниц ОЗХО в конце ноября призвали Россию расследовать отравление политика.

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