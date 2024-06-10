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На выборах в парламент Болгарии побеждает блок ГЕРБ-СДС

Евгений Жуков
10 июня 2024 г.

Согласно прогнозам по результатам голосования, на парламентских выборах в Болгарии побеждает блок партий, возглавляемый экс-премьером Бойко Борисовым. Войти в парламент удалось новой популистской партии "Величие".

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На избирательном участке в Болгарии
На избирательном участке в БолгарииФото: BGNES

Явную победу на досрочных парламентских выборах в Болгарии, проходивших одновременно с голосованием в Европарламент, согласно первоначальным прогнозам, одерживает прозападный правоцентристская коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил (ГЕРБ - СДС). Согласно прогнозам институтов общественного мнения, опубликованных вечером в воскресенье, блок партий бывшего премьер-министра Бойко Борисова, находившийся у власти до марта, набирает от 23,5 до 25,2 процента голосов.

Второе место неожиданно заняла партия "Движение за права и свободы болгарских мусульман" (ДПС), заручившееся поддержкой от 16 до 17,6 процента избирателей. Шансы на третье место имеют как прозападный либерально-консервативный альянс партии "Продолжаем перемены" и коалиции "Демократическая Болгария" (ПП - ДБ), который до марта входил в правительственную коалицию вместе с ГЕРБ-СДС, так и пророссийская и националистическая партия евроскептиков "Возрождение" - у обеих этих политических сил около 14 процентов голосов.

В парламент прошла новая партия

Согласно прогнозам, в новый состав парламента в Софии войдут семь партий - на одну больше, чем на выборах, проведенных в апреле 2023 года. Преодолеть четырехпроцентный барьер и пройти в парламент с первой попытки смогла популистская партия "Величие", которая возникла как региональная партия на северо-востоке Болгарии и ранее была совершенно неизвестна на национальном уровне.

Это были уже шестые за три года выборы в национальный парламент Болгарии.

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