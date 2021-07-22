На Олимпиаде - новый суточный пик заражения коронавирусом

На Олимпиаде в Токио в пятницу, 30 июля, зафиксирован новый суточный пик заражения коронавирусом. В Олимпийской деревне зарегистрированы 27 случаев заражения, в том числе у трех спортсменов, сообщили организаторы Игр. Это на три случая больше показателя предыдущего дня и абсолютный максимум инфицирования во время Игр, начиная с первого дня измерений - 1 июля. Общее число заражений на Олимпиаде составило 220 случаев.

Одновременно максимум заражений отмечен в Токио - 3865 случаев в сутки. В то же время Международный олимпийский комитет (МОК) не усматривает связи между проведением Игр и вспышкой болезни в Токио. По словам представителей МОК, не известно ни одного случая передачи вируса от спортсмена или работника на Олимпиаде японскому населению.

Среди немецких атлетов коронавирус пока выявлен только у велосипедиста Симона Гешке (Simon Geschke). Имена олимпийцев, у которых коронавирус обнаружили 29 и 30 июля, держат в секрете.

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