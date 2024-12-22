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Пилоты упавшего в РФ самолета выжили трое суток в тундре

Николай Линке
22 декабря 2024 г.

Пилоты и пассажир рухнувшего на Камчатке Ан-2 три дня прятались от снега и ветра в перевернувшемся самолете. Для сна они выкопали снежную яму под его крылом.

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Вулкан Кроноцкая Сопка и река Хрюкинка на Камчатке
Вулкан Кроноцкая Сопка на Камчатке. Иллюстративное фото.Фото: picture-alliance/Wildlife/I. Shpilenok

На Камчатке нашли живыми трех человек, которые провели несколько суток в тундре в минусовую температуру после крушения самолета Ан-2. Об этом сообщил глава Мильковского муниципального округа Николай Степко в Telegram-канале правительства Камчатского края.

По словам чиновника, самолет вылетел утром 19 декабря из села Мильково в поселок Оссора и на горнообогатительный комбинат "Аметистовое". Воздушное судно попало в туман в горной местности между поселками Козыревское и Ключи. Из-за обледенения отказали приборы навигации, Ан-2 совершил жесткую посадку и перевернулся.

Пилоты прятались в снежной яме

Двое членов экипажа в возрасте 71 и 68 лет, а также 25-летний пассажир трое суток провели в заснеженной степи. В эти дни на Камчатке установилась минусовая температура. Днем около -5°C, ночью около -10°C.

Как рассказали мужчины, им "повезло, что самолет упал в снег". "У мужчин был с собой небольшой запасы еды, который им удалось растянуть до спасения. Питались они раз в день. Пилоты и пассажир старались в основном находиться в самолете из-за снега и ветра, а для сна они выкопали яму под крылом воздушного судна", - пишет телеканал "Мир" со слов пилотов.

Cпасатели трое суток пробивались в точку, где сработал маяк аварийной посадки. В воскресенье всех троих спасли и доставили в больницу. Угрозы их жизни и здоровью нет. У пострадавших ушибы, раны, ссадины и травмы.

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