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На Камчатке найдены обломки пропавшего вертолета Ми-8

Сергей Ромашенко
1 сентября 2024 г.

Вертолет разбился, врезавшись в сопку. На его борту находились 22 человека, в том числе финдиректор Российского футбольного союза. По данным оперативных служб, в результате крушения никто не выжил.

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На Камчатке
На КамчаткеФото: picture alliance / Zoonar

На Камчатке в воскресенье, 1 сентября, найдены обломки пропавшего ранее вертолета Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро, сообщило региональное МЧС. По его информации, вертолет разбился накануне, врезавшись в сопку. Его обломки были обнаружены с воздуха - на высоте около 900 метров над уровнем моря, примерно в том месте, откуда экипаж в последний раз выходил на связь.

На борту машины находились 22 человека - три члена экипажа и 19 пассажиров, в их числе - финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин с супругой. На Камчатку они прилетели в отпуск. По данным оперативных служб, в результате крушения никто не выжил.

Нарушение стандартов безопасности

По сведениям расследовательского издания The Insider, компания "Витязь-Аэро", которой принадлежал разбившийся вертолет, неоднократно нарушала стандарты выполнения полетов на Ми-8 и его модификациях Ми-8МТВ и Ми-8АМТ, предписанные руководством по летной эксплуатации (РЛЭ).

В результате уже случались инциденты: например, в августе 2021 года вертолет Ми-8 "Витязь-Аэро" с 13 туристами и тремя членами экипажа затонул в озере на территории Кроноцкого заповедника, тогда погибли 8 человек.

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