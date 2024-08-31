На Камчатке ищут вертолет Ми-8

На Камчатке ищут вертолет Ми-831 августа 2024 г.
В Камчатском крае идут поиски вертолета Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро". Об этом сообщил в Telegram-канале "Представитель Росавиации" в субботу, 31 августа, пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.
По предварительным данным, на борту вертолета находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров. Воздушное судно совершало перелет с площадки в районе горного массива Вачкажец на площадку поселка Николаевка в 17 км к юго-западу от Международного аэропорта Елизово Петропавловска-Камчатского.
В назначенное время, около 07.15 мск, экипаж не вышел на связь.
Поиски ведут спасатели МЧС
На поиски выдвинулась наземная группировка Камчатского спасцентра МЧС России. Вылетел ведомственный вертолет Ми-8 со спасателями на борту.
Ранее, 25 июля, в Жиздринском районе Калужской области потерпел крушение российский военный вертолет Ми-28.