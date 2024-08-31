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На Камчатке ищут вертолет Ми-8

Екатерина Венкина
31 августа 2024 г.

По предварительным данным Росавиации, на борту пропавшего в Камчатском крае вертолета Ми-8Т находились 22 человека.

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Камчатка
Камчатка (фото из архива)Фото: picture alliance / Zoonar

В Камчатском крае идут поиски вертолета Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро". Об этом сообщил в Telegram-канале "Представитель Росавиации" в субботу, 31 августа, пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

По предварительным данным, на борту вертолета находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров. Воздушное судно совершало перелет с площадки в районе горного массива Вачкажец на площадку поселка Николаевка в 17 км к юго-западу от Международного аэропорта Елизово Петропавловска-Камчатского.

В назначенное время, около 07.15 мск, экипаж не вышел на связь.

Поиски ведут спасатели МЧС

На поиски выдвинулась наземная группировка Камчатского спасцентра МЧС России. Вылетел ведомственный вертолет Ми-8 со спасателями на борту.

Ранее, 25 июля, в Жиздринском районе Калужской области потерпел крушение российский военный вертолет Ми-28.

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