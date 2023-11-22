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На границе США и Канады взорвался автомобиль

Павел Мыльников
23 ноября 2023 г.

При взрыве автомашины на Радужном мосту погибли два человека, передают CNN и Fox News. ФБР ведет расследование. Четыре погранперехода между США и Канадой временно закрыты.

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Полицейские на границе США и Канады
Полицейские на границе США и КанадыФото: Derek Gee/The Buffalo News via AP/picture alliance

На Радужном мосту между США и Канадой в районе Ниагарского водопада взорвался автомобиль, сообщило в среду, 22 ноября, Федеральное бюро расследований (ФБР). В результате инцидента погибли два человека, находившиеся в транспортном средстве, отмечают американские телеканалы CNN и Fox News со ссылкой на полицейских. Кроме того, по данным агентства Reuters, один сотрудник пограничной службы США получил ранения.

Правоохранители не сообщили подробности происшествия. Начато расследование. В ФБР указали, что ситуация "быстро развивается".

По данным некоторых СМИ, автомобиль двигался из Соединенных Штатов в Канаду, подъехал к пограничному переходу на большой скорости по встречной полосе. Автомашина двигалась из Соединенных Штатов в Канаду, добавляет Fox News.

Губернатор штата Нью-Йорк: Признаков теракта нет

Четыре погранперехода между двумя странами были временно закрыты. В международном аэропорту Буффало Ниагара усилены меры безопасности, заявила губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул. По ее словам, признаки террористического акта отсутствуют. Радужный мост остается закрытым, однако движение через остальные переходы возобновилось, отметила Хокул.

Президент США Джозеф Байден проинформирован о случившемся, сообщили в Белом доме. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал ситуацию "очень серьезной".

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