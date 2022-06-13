На границах ФРГ ввели временный погранконтроль в преддверии 48-го саммита "Группы семи" ("большой семерки", G7), который должен состояться с 26 по 28 июня в замке Эльмау (федеральная земля Бавария). Как пояснили в полиции в понедельник, 13 июня, эта мера призвана обеспечить безопасность мероприятия и мирное проведение демонстраций, приуроченных к G7.

Министерство внутренних дел страны хочет предотвратить проникновение в Германию иностранцев, склонных к насилию. Проверки проводятся не только на автотрассах, но и на проселочных дорогах, а также в поездах. "Мы убедительно просим путешествующих держать документы наготове для быстроты их обработки", - указали в полиции. Проверки планируется проводить до 3 июля.

На границе Германии и Австрии меры контроля действуют с осени 2015 года - в ответ на приток большого числа беженцев.

Германия председательствует в "большой семерке"

Замок Эльмау (фото из архива)

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман (Joachim Herrmann) 11 июня подчеркнул: "Мы должны сделать все, чтобы с самого начала предотвратить бесчинства устроителей беспорядков и других поборников хаоса".

Германия в 2022 году председательствует в "большой семерке", в состав которой входят также Великобритания, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) ранее заявляла, что намерена сделать совместное решение проблемы изменений климата одним из центральных вопросов председательства Берлина.

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