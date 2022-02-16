Главы МИД стран G7 обсудят ситуацию вокруг Украины

По инициативе министра иностранных дел Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock), на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 18-20 февраля в баварской столице, состоится внеочередная встреча глав МИД стран "большой семеркой" (G7). Об этом сообщил на правительственной пресс-конференции в среду, 16 февраля, представитель германского внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер (Christofer Burger). Главной и единственной темой совещания министров иностранных дел ФРГ, Франции, Италии, Канады, Японии, Великобритании и США ориентировочно в субботу, 19 февраля, станет, по его словам, "кризис, вызванный концентрацией российских войск у украинской границы".

Три международные встречи, одна тема - угроза Украине

Этой же теме, добавил дипломат, будет посвящено и совещание в неполном "нормандском формате", в котором примут участие главы МИД ФРГ, Франции и Украины, но не примет - отказавшийся от участия в Мюнхенской конференции по безопасности российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Намечены также четырехсторонние консультации на ту же тему между министрами Германии, Франции, Великобритании и США.

Министры иностранных дел Украины и Германии на встрече в Киеве

"Цель всех этих встреч, - пояснил Бургер, - продолжить начавшееся с момента возникновения этого кризиса тесное согласование позиций в рамках "большой семерки", в частности, в том, что касается готовности к диалогу (с Россией - Ред.), а также возможной реакции, последствиях и санкциях на случай повторной российской агрессии против Украины, о чем мы уже и раньше обменивались мнениями в рамках таких форумов".

Отвечая на вопрос DW, пресс-секретарь немецкого МИД указал, что в ходе обсуждения российско-украинского конфликта в последние месяцы и недели регулярно затрагивается и тема минских договоренностей 2014-2015 годов, пойдет о них речь и на встрече министров Германии, Франции и Украины. "Наша позиция была ясной с самого начала, - заявил Бургер, - мы ожидаем от всех сторон, что они будут соблюдать обязательства, взятые на себя в рамках минских договоренностей".

Минские соглашения - основа всех дальнейших переговоров

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве, 15 февраля, рассказал о данном ему накануне украинским президентом заверении представить три законопроекта, предусмотренных минскими договоренностями.

Совместная пресс-конференция Олафа Шольца и Владимира Путина

"Разговор Шольца с Владимиром Зеленским в понедельник еще раз показал, что минские договоренности по-прежнему остаются основой всех дальнейших переговоров", - заявил и официальный представитель канцлера Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Он, однако, затруднился ответить на вопрос DW, каких шагов во исполнение минских договоренностей Берлин ожидает от Москвы.

Его выручил Кристофер Бургер из МИД ФРГ: "Одна из тем, о которых мы постоянно говорим с Россией, это ожидание, что она использует свое влияние на сепаратистов с тем, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию, открыть дополнительные переходы через линию соприкосновения, а также для того, чтобы миссия наблюдателей ОБСЕ имела беспрепятственный допуск ко всей территории и могла там в безопасности и без помех выполнять свою работу".

Смотрите также:

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Переговоры за закрытыми дверями Саммит лидеров Германии, России, Украины и Франции начался в минском Дворце независимости 11 февраля около 18.20. За закрытыми дверями участники встречи начали обсуждение путей, ведущих к прекращению огня на Украине. Ранее представители Киева и сепаратисты уже заключали соглашения об отводе тяжелых вооружений, но боевые действия в Донбассе продолжились.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Встреча контактной группы В комплексе "Дипсервис холл" в Минске одновременно с саммитом "нормандской четверки" возобновила работу контактная группа, в состав которой входят представители ОБСЕ, Украины, России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". По словам главы МИД Беларуси Владимира Макея, на обеих встречах в Минске обсуждался один и тот же документ.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Война нервов Российская сторона сначала положительно оценивала ход переговоров, но после полуночи представители других делегаций сообщили, что Путин блокирует достижение договоренностей. После совместного обсуждения с главами МИД и делегациями стран-участниц саммита "нормандская четверка" продолжила встречу в узком составе.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине В ожидании результатов На протяжении всей встречи журналисты ждали сообщений о результатах переговоров. Многие из них от усталости засыпали. Главам государств и правительств поспать так и не удалось - встреча "нормандской четверки" прерывалась лишь на короткое время.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Разногласия между Россией и Украиной После 13 часов переговорного марафона президент Украины Петр Порошенко рассеял надежды на скорое достижение соглашения. "Россия выдвигает неприемлемые условия", - сообщил Порошенко агентству AFP в 10.35 12 февраля.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Сепаратисты отказались подписывать соглашение Ближе к 11.00 в СМИ появились сообщения, что лидеры сепаратистов на переговорах контактной группы отказались подписывать документ, разработанный участниками саммита в "нормандском формате". За два с половиной часа до этого к контактной группе присоединились главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Стороны пришли к согласию В 12.05 Владимир Путин вышел к журналистам и заявил, что сторонам удалось договориться по важнейшим вопросам. В частности, перемирие на востоке Украины должно начаться с 00.00 часов 15 февраля. Путин сообщил также, что представители контактной группы подписали итоговый документ, состоящий из 13 пунктов.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Меркель: Всего достичь не удалось, но есть надежда В 13.40 Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом сообщила, что Путин оказал давление на сепаратистов, чтобы те согласились на прекращение огня. "Нам еще не всего удалось достичь, но у нас есть твердая надежда на лучшее для Украины и, следовательно, для всей Европы", - заявила канцлер ФРГ. На востоке Украины между тем продолжались бои. Автор: Ирина Шпаковская

