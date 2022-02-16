Главы МИД стран G7 обсудят ситуацию вокруг Украины

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На полях Мюнхенской конференции по безопасности пройдет встреча глав МИД стран "большой семерки " для обсуждения эскалации российско-украинского конфликта и согласования мер на случай агрессии РФ против Украины.
По инициативе министра иностранных дел Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock), на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 18-20 февраля в баварской столице, состоится внеочередная встреча глав МИД стран "большой семеркой" (G7). Об этом сообщил на правительственной пресс-конференции в среду, 16 февраля, представитель германского внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер (Christofer Burger). Главной и единственной темой совещания министров иностранных дел ФРГ, Франции, Италии, Канады, Японии, Великобритании и США ориентировочно в субботу, 19 февраля, станет, по его словам, "кризис, вызванный концентрацией российских войск у украинской границы".
Этой же теме, добавил дипломат, будет посвящено и совещание в неполном "нормандском формате", в котором примут участие главы МИД ФРГ, Франции и Украины, но не примет - отказавшийся от участия в Мюнхенской конференции по безопасности российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Намечены также четырехсторонние консультации на ту же тему между министрами Германии, Франции, Великобритании и США.
"Цель всех этих встреч, - пояснил Бургер, - продолжить начавшееся с момента возникновения этого кризиса тесное согласование позиций в рамках "большой семерки", в частности, в том, что касается готовности к диалогу (с Россией - Ред.), а также возможной реакции, последствиях и санкциях на случай повторной российской агрессии против Украины, о чем мы уже и раньше обменивались мнениями в рамках таких форумов".
Отвечая на вопрос DW, пресс-секретарь немецкого МИД указал, что в ходе обсуждения российско-украинского конфликта в последние месяцы и недели регулярно затрагивается и тема минских договоренностей 2014-2015 годов, пойдет о них речь и на встрече министров Германии, Франции и Украины. "Наша позиция была ясной с самого начала, - заявил Бургер, - мы ожидаем от всех сторон, что они будут соблюдать обязательства, взятые на себя в рамках минских договоренностей".
Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве, 15 февраля, рассказал о данном ему накануне украинским президентом заверении представить три законопроекта, предусмотренных минскими договоренностями.
"Разговор Шольца с Владимиром Зеленским в понедельник еще раз показал, что минские договоренности по-прежнему остаются основой всех дальнейших переговоров", - заявил и официальный представитель канцлера Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Он, однако, затруднился ответить на вопрос DW, каких шагов во исполнение минских договоренностей Берлин ожидает от Москвы.
Его выручил Кристофер Бургер из МИД ФРГ: "Одна из тем, о которых мы постоянно говорим с Россией, это ожидание, что она использует свое влияние на сепаратистов с тем, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию, открыть дополнительные переходы через линию соприкосновения, а также для того, чтобы миссия наблюдателей ОБСЕ имела беспрепятственный допуск ко всей территории и могла там в безопасности и без помех выполнять свою работу".
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