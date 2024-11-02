В РФ начали регистрировать блогеров с 10 тыс. подписчиков

На Госуслугах запустили регистрацию владельцев каналов и страниц в соцсетях c более чем 10 тыс. подписчиков. При отсутствии регистрации запрещено размещать рекламу, посты не должны будут репоститься другими каналами.

На портале Госуслуг заработал механизм регистрации владельцев каналов и страниц в соцсетях c более чем 10 тыс. подписчиков. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщили в Telegram Минцифры России.

Регистрация доступна для физ- и юрлиц, индивидуальных предпринимателей, граждан РФ и иностранцев с подтвержденной учетной записью.

Сведения о себе, канале, контактные данные

В специальную форму придется внести сведения о себе, канале, а также контактные данные. Заявке будет присвоен уникальный номер, который в течение трех дней нужно разместить в описании канала или страницы.

Роскомнадзор примет решение о включении ресурсов в специальный перечень в течение 10 рабочих дней. Уведомление придет владельцу в личный кабинет на Госуслугах.

После внесения в список в описании придется разместить уникальную ссылку на запись в реестре Роскомнадзора.

Рекламодатели не смогут размещать рекламу

Если канал или страница не будут включены в перечень, рекламодатели не смогут размещать там рекламу, другие каналы - репостить сообщения. Ограничения вступят в силу с 1 января.

Комитет Госдумы России по информационной политике на заседании 29 июля одобрил поправку, согласно которой блогеров с 10 тыс. подписчиков решили обязать передавать данные о себе в Роскомнадзор. Поправку хотели внести в закон "О рекламе".

"Многие из них (крупных блогов и Telegram-каналов. - Ред.) по влиянию уже превосходят традиционные СМИ, а вот их владельцы практически не несут ответственности за распространяемую информацию, включая и фейки", - заявил глава комитета Александр Хинштейн.

"Отдельно подчеркну - речи о блокировке каналов без идентификации не идет, - пояснил он. - Но такие "анонимы" не смогут размещать у себя рекламу и собирать донаты, а их посты не должны будут репоститься другими каналами".

В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещать рекламу на ресурсах "иностранных агентов".