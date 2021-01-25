 В Стамбуле мужчина с ножом напал на трех россиян | Новости из Германии о России | DW | 25.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В Стамбуле мужчина с ножом напал на трех россиян

Граждане России после нападения в Стамбуле доставлены в больницу, их жизни - вне опасности. Нападавший задержан.

Полиция в Турции

Полиция в Турции (фото из архива)

В стамбульском районе Бешикташ мужчина с ножом напал на трех граждан России. Об этом в понедельник, 25 января, сообщила местная ежедневная газета Habertürk. Как передает РИА "Новости", инцидент произошел вечером 24 января.

Камеры наблюдения засняли атаку на трех россиян - Александру Р., Александру В. и Максима М., уточнил источник агентства.

Предполагаемый преступник задержан

"Пострадавшие отправлены в больницу, угрозы их жизни нет. По предварительным данным, нападавшим является сборщик мусора", - уточнил собеседник агентства. Нападавший задержан. Предположительно, он имеет психические отклонения.

Между тем Habertürk отмечает, что мужчина сначала требовал у россиян деньги, а когда они ушли, догнал их и атаковал.

В ноябре 2020 года 28-летняя гражданка Швейцарии напала на двух женщин в торговом центре Manor в Лугано (кантон Тичино). Она тяжело ранила одну из посетительниц, ударив ее ножом в горло. 

Смотрите также:

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    Около 21 тысячи учителей частных школ…

    …лишены лицензий, в их отношении ведется расследование в связи с попыткой переворота в Турции.

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    39 теле- и радиокомпаний…

    …лишились лицензий на вещание из-за подозрений в связях с движением Гюлена. Ранее по тем же причинам в Турции были закрыты три информационных агентства, 45 газет и 15 журналов, а также 29 издательств.

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    399 сотрудников министерства по делам семьи…

    …и социальной политики Турции были освобождены от своих обязанностей.

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    Около 9000 военнослужащих…

    …были задержаны по подозрению в участии в госперевороте. Арестован, в том числе и главнокомандующий ВВС страны Акын Озтюрк, которого считают "формальным предводителем хунты". На сегодня сняты со своих постов почти 1700 военных, среди них 157 генералов и адмиралов, что составляет почти 44 процента высшего командного состава армии.

  • Türkei Binali Yildirim und Hakan Fidan

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    Более 100 сотрудников разведки…

    … из Национальной разведывательной организации (MIT) лишились своих должностей. На фото глава MIT Хакан Фидан с турецким премьером Бинали Йылдырымом.

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    3049 судей…

    …отстранены от своих обязанностей по решению Верховного совета судей Турции.

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    Около 1500 сотрудников министерства финансов…

    …отстранены от работы из-за подозрений в связях с движением политического оппонента Эрдогана, Фетхуллаха Гюлена.

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    8777 сотрудников МВД…

    …среди которых 30 губернаторов провинций, лишились своих постов. Всего в Турции 81 провинция. От должностей были также отстранены 88 сотрудников министерства иностранных дел.

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    257 сотрудников канцелярии премьер-министра…

    …Бинали Йылдырыма уволены после неудавшейся попытки военного переворота в Турции.

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    1577 деканов университетов…

    …уволены в рамках массовых чисток, инициированных президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Министерство образования страны лишилось 15 200 сотрудников, подозреваемых в связях с противниками турецких властей.

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    492 сотрудника Диянета…

    … как называют Управление по делам религий Турции, освобождены от своих обязанностей и подозреваются в причастности к движению исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США.

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    В общей сложности 60 000 жителей Турции...

    ...были арестованы, задержаны, уволены, временно отстранены от должности после провала попытки госпереворота в ночь с 15 на 16 июля 2016 года.

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    Списки были готовы заранее?

    "То обстоятельство, что сразу после событий появились списки (для арестов. - Ред.), указывает, что они были подготовлены заранее и должны были быть использованы в определенный момент", - заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 03:03

Золото под матрацем: турки скупают драгметалл из-за пандемии коронавируса

Аудио- и видеофайлы по теме

В эпицентре напряженности: греческий остров у берегов Турции  

Как в Эгейском море бросают беженцев  

Реклама

Самые читаемые

В правительстве ФРГ потребовали от РФ разъяснить обвинения Путина в коррупции  

Сертификат о вакцинации - обязательное условие для въезда в ЕС?  

"Потом зашел на аквадискотеку": активист о том, как попал во "дворец для Путина"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно