В Стамбуле мужчина с ножом напал на трех россиян

В стамбульском районе Бешикташ мужчина с ножом напал на трех граждан России. Об этом в понедельник, 25 января, сообщила местная ежедневная газета Habertürk. Как передает РИА "Новости", инцидент произошел вечером 24 января.

Камеры наблюдения засняли атаку на трех россиян - Александру Р., Александру В. и Максима М., уточнил источник агентства.

Предполагаемый преступник задержан

"Пострадавшие отправлены в больницу, угрозы их жизни нет. По предварительным данным, нападавшим является сборщик мусора", - уточнил собеседник агентства. Нападавший задержан. Предположительно, он имеет психические отклонения.

Между тем Habertürk отмечает, что мужчина сначала требовал у россиян деньги, а когда они ушли, догнал их и атаковал.

В ноябре 2020 года 28-летняя гражданка Швейцарии напала на двух женщин в торговом центре Manor в Лугано (кантон Тичино). Она тяжело ранила одну из посетительниц, ударив ее ножом в горло.

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