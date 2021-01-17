 В Черном море затонул грузовой корабль с россиянами на борту | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В Черном море затонул грузовой корабль с россиянами на борту

Как минимум четыре человека погибли в результате крушения сухогруза у побережья Турции, сообщил губернатор турецкой провинции Бартын.

Операция по спасению жертв кораблекрушения у берегов Турции, 17 января 2021 года

Операция по спасению жертв кораблекрушения у берегов Турции

В Черном море, у побережья Турции, в воскресенье, 17 января, затонул сухогруз Arvin, принадлежащий украинской компании. Как сообщает МИД Украины, на борту находились 12 человек - 10 украинцев и двое иностранцев. В свою очередь, Росморречфлот подтвердил, что на борту были два гражданина РФ.

По предварительным данным властей турецкой провинции Бартын, в результате кораблекрушения погибли как минимум четыре человека. На момент публикации материала DW также было известно о том, что шестерых членов экипажа удалось спасти. Сообщается, что украинское консульство в Турции направило своих сотрудников в порт турецкого города Бартын для оказания помощи спасенным.

Как пишет спикер МИД Украины Олег Николенко, среди спасенных - 5 украинцев и один иностранец.

Операцию по спасению остальных членов экипажа осложняет продолжающийся шторм. Помощь в поиске жертв кораблекрушения оказывает фрегат турецкого военного флота, сообщили в министерстве обороны Турции.

Согласно сайту Marinetraffic, занимающемуся отслеживанием координат морских судов, корабль шел под флагом островного государства Республика Палау. В то же время турецкое информагентство Anadolu сообщает, что судно направлялось из Грузии в Болгарию и собиралось причалить в порту Бартына из-за плохих погодных условий.

Смотрите также:

  • Азовское море

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    Сотрудничество между Украиной и Россией - на бумаге

    "Все вопросы, касающиеся Азовского моря и Керченского пролива, должны решаться только мирными средствами совместно или по соглашению Украины и России... " Это слова из преамбулы Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, заключенного в 2003 году.

  • Плакат Крым и Россия

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    Конфликты в Керченском проливе: на каком основании?

    Согласно международному праву, торговые суда и военные корабли должны пользоваться в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства. Однако после аннексии Крыма Россией в марте 2014 года реальность в Азовском море начала все дальше отдаляться от этого правового принципа.

  • Здание Европарламента в Страсбурге

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    ЕС критикует Россию

    Ситуация обострилась с открытием Керченского моста, соединяющего Таманский полуостров с Крымом. До этого, говорится в резолюции Европарламента от 25 октября 2018 года, проверки Россией кораблей в Азовском море совершались выборочно и не нарушали свободного движения судов и грузов. Но с весны 2018 года, по словам пресс-службы ЕС, Москва демонстративно создает препятствия для торгового судоходства.

  • Строительство моста через Керченский пролив

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    "Чрезмерные" проверки в Азовском море

    Суда, следующие из украинских портов и в украинские порты, на несколько часов задерживаются российскими пограничниками для досмотра. Порты, торговцы и перевозчики несут значительные убытки. Согласно данным, предоставленным Киевом, по состоянию на конец сентября 2018 года усиленным проверкам подверглись более 200 судов, среди которых 120 были под флагами стран ЕС.

  • Рыболовецкое судно Норд, апрель 2018 года

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    Аргументы России

    Тем временем российская сторона обвиняет в эскалации в Азовском море украинцев. Так, в конце марта 2018 года Украина задержала в Азовском море и впоследствии конфисковала зарегистрированное в Крыму рыболовецкое судно "Норд".

  • Керченский пролив 25 ноября 2018 года

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    Керченский кризис

    Самый крупный до сих пор инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября, когда рейд украинских военных кораблей из Одессы в Азовское море завершился обстрелом со стороны российских пограничников, которые утверждали что украинцы нарушают российскую границу, и задержанием украинских военных. Все три судна были задержаны и отправлены в порт Керчи.

  • Захваченные украинские суда в порту Керчи

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    "Незаконно пересекли границу и вошли в территориальные воды"

    ФСБ России заявляет, что украинские корабли "незаконно пересекли границу и вошли в территориальные воды". На заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский объяснил силовое задержание кораблей тем, что "было подозрение, что они могли перевозить радикалов, которые угрожали взорвать Керченский мост".

  • Даниэль-Эразмус Хан

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    "Чей Крым" - на этот раз об этом речь не идет

    Как рассказал DW профессор мюнхенского Университета бундесвера Даниэль-Эразмус Хан, вопросы прохождения Керченского пролива регулируются так же, как и вопросы прохождения Босфора или любого другого пролива мира. "Согласно Конвенции по морскому праву от 1982 года, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. Для этого не нужны никакие разрешения России", - отметил эксперт.

    Автор: Евгений Тейзе


Смотреть видео 02:23

Киев хочет освободить украинских моряков с помощью Международного трибунала по морскому праву

Контекст

В каких нарушениях морского права Украина обвиняет Россию в Гааге

В Международном арбитраже в Гааге на слушаниях дела о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву 11 июня стал украинским днем. Представители Киева озвучили претензии к Москве.  

Украина собрала доказательства нарушений Россией морского права

Украина направила в международный третейский суд меморандум о нарушении России Конвенции ООН по морскому праву. Чего добивается Киев и какие у него шансы на успех - у DW.  

Сигналы России и Украине: что ищут корабли НАТО в Черном море

Расширяя присутствие своих кораблей в Черном море, НАТО посылает сигналы России и Украине. Как это связано с событиями в Керченском проливе и почему лидерство взяли на себя США?  

Зачем Россия наращивает военное присутствие в Черном море

Черное море может стать не только плацдармом для конфликта между Москвой и Киевом. В регионе сталкиваются интересы России и НАТО.  

Аудио- и видеофайлы по теме

НАТО намерена усилить военное присутствие в Черном море  

Инцидент в Керченском проливе: на чьей стороне международное право?  

Реклама

Самые читаемые

Герхард Шредер: Аннексия Крыма была явным нарушением международного права  

Прививка от коронавируса: заражение ковидом все равно не исключено?  

Вакцинация от ковида: почему не все европейцы хотят делать прививку  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно