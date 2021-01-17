В Черном море затонул грузовой корабль с россиянами на борту

В Черном море, у побережья Турции, в воскресенье, 17 января, затонул сухогруз Arvin, принадлежащий украинской компании. Как сообщает МИД Украины, на борту находились 12 человек - 10 украинцев и двое иностранцев. В свою очередь, Росморречфлот подтвердил, что на борту были два гражданина РФ.

По предварительным данным властей турецкой провинции Бартын, в результате кораблекрушения погибли как минимум четыре человека. На момент публикации материала DW также было известно о том, что шестерых членов экипажа удалось спасти. Сообщается, что украинское консульство в Турции направило своих сотрудников в порт турецкого города Бартын для оказания помощи спасенным.

Как пишет спикер МИД Украины Олег Николенко, среди спасенных - 5 украинцев и один иностранец.

Операцию по спасению остальных членов экипажа осложняет продолжающийся шторм. Помощь в поиске жертв кораблекрушения оказывает фрегат турецкого военного флота, сообщили в министерстве обороны Турции.

Согласно сайту Marinetraffic, занимающемуся отслеживанием координат морских судов, корабль шел под флагом островного государства Республика Палау. В то же время турецкое информагентство Anadolu сообщает, что судно направлялось из Грузии в Болгарию и собиралось причалить в порту Бартына из-за плохих погодных условий.

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