Музей в Освенциме: власти Польши пытаются политизировать его работу?

Музей на месте нацистского концентрационного лагеря в Освенциме является всемирным памятником жертвам Холокоста. В период с 1940 по 1945 годы здесь было убито более миллиона человек. Большинство жертв - евреи из оккупированной в годы Второй мировой войны нацистской Германией Европы. А также советские военнопленные, поляки, синти и рома. Более двух миллионов человек со всего мира посещают этот музейный комплекс ежегодно. Он состоит из нескольких частей: бывших лагерей смерти Аушвиц и Аушвиц-Биркенау.

О чем спорят в Наблюдательном совете музея в Освенциме

Консультировать руководство музейного комплекса по финансовым вопросам и осуществлять контроль за его деятельностью является задачей Наблюдательного совета музея в Освенциме. В состав этого экспертного совета обычно приглашают различных ученых: историков, философов, искусствоведов. Были в нем и бывший заключенный этого лагеря, а также священник.

Петр Глиньский

В начале апреля 2021 года министр культуры Польши Петр Глиньский назвал новый состав совета. Одна из предложенных им кандидатур вызвала широкий резонанс - Беата Шидло, политик из правящей в Польше национал-консервативной партии "Закон и справедливость".

В 2015-2017 годах она занимала пост премьер-министра страны. Позже входила в состав кабинета министров Матеуша Моравецкого. Вот уже почти два года 58-летняя Шидло является депутатом Европарламента.

Почему кандидатура Шидло вызвала протесты

Кандидатура Шидло вызвала в либеральных кругах Польши возмущение и протесты. Депутаты оппозиционной партии "Гражданская платформа" потребовали от польского правительства исключить экс-премьера из списка членов Наблюдательного совета музея.

Беата Шидло

Многие нынешние члены совета даже в знак протеста против кандилатуры Шидло вышли из его состава. "Я понимаю это (включение Шидло в состав членов совета. - Ред.) как политизацию (работы этого органа. - Ред.). В такой ситуации я больше не вижу возможности участвовать в его деятельности. Поэтому я выхожу из его состава", - написал в Facebook польский философ и публицист еврейского происхождения Станислав Краевский, член совета с 2008 года.

"Совет всегда занимался сугубо историческими вопросами, а не политикой", - говорит краковский историк Марек Ласота, который тоже заявил о своем выходе из этой структуры. О таком же решении сообщила и Кристина Олексы, которая 37 лет являлась заместителем директора музея в Освенциме.

Бартош Велиньский

Беата Шидло должна держаться подальше от музейного комплекса в Освенциме, написал в своем комментарии в газете Wyborcza Бартош Велиньский. Польский журналист напомнил о речи, которую произнесла экс-премьер в июне 2017 года на территории бывшего концентрационного лагеря.

"Освенцим - это огромный урок, который учит нас тому, что необходимо делать все возможное, чтобы защитить жизнь и безопасность своих граждан", - сказала тогда Шидло. Ее слова были восприняты как попытка правящей партии использовать память о жертвах Холокоста, чтобы обосновать враждебную по отношению к беженцам политику Варшавы.

Шидло в составе совета - попытка политизации работы музея?

Польский социолог Павел Спивак считает, что у Беаты Шидло нет соответствующей компетенции, чтобы быть в составе этого консультативного органа. А саму попытку выдвинуть ее в Наблюдательный совет социолог оценивает как классическую атаку на этот институт, о чем он и заявил в интервью польскому телевидению.

До последнего времени министр культуры Глиньский демонстрировал по меньшей мере отсутствие понимания протестов вокруг кандидатуры Шидло. Он называл ее фигурой большого политического масштаба, которой доверяет население. Кроме того, экс-премьер сама родом из пригорода Освенцима и какое-то время работала в музее. Для Наблюдательного совета было бы честью, если бы Шидло оказалась в его рядах, считает министр Глиньский.

В свою очередь, публицист и отставной дипломат Агнешка Магдзяк-Мишевска убеждена, что Шидло давно хотела лишить директора мемориала Петра Цивинского его поста. "Ее цель в совете будет полонизация музея в Освенциме", - указала Магдзяк-Мишевска. До демократических перемен в Польше, происшедших в 1989 году, на первом плане в экспозиции музея находились именно польские жертвы нацизма.

Где сталкиваются интересы власти и оппозиции

Такая поспешность в выборе членов консультативного органа музея удивляет еще и потому, что в другой похожей структуре, Международном комитете Освенцима, до сих не избран новый состав. Полномочия же прежнего истекли еще в 2018 году.

Международный комитет, в состав которого входят бывшие заключенные, эксперты из США, Израиля и Германии, консультирует правительство Польши, помогает в разрешении спорных спорных вопросов и представляет интересы музея за границей. Долгое время главой комитета был Владислав Бартошевский, бывший узник Освенцима и экс-министр иностранных дел Польши. Последнее время комитет возглавляла исследовательница Холокоста Беата Энгелькинд, критик националистически ориентированной исторической политики Польши.

Владислав Бартошевский

Спор вокруг кандидатуры Беаты Шидло как члена Наблюдательного совета музея в Освенциме является продолжением противостояния между национал-консервативным правительством и либеральной оппозицией Польши, констатируют наблюдатели. Сохраняющая власть с 2015 года партия "Закон и справедливость" пытается не только подчинить себе все политические институты в стране, но и контролировать прежде независимые научные и культурные учреждения.

Один из примеров - передача под контроль государства музея Второй мировой войны в Гданське, который был создан по предложению бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска. В 2017 году основатель музея Павел Машцевич и его команда были уволены, а концепция музея изменена. Председатель партии "Закон и справедливость" Ярослав Качинський предъявил претензии отвечавшим за работу музея, заявив, что выставки не отражают польскую точку зрения на историю, напомнил Машцевич DW.

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