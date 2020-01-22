 Музей в Освенциме: власти Польши пытаются политизировать его работу? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 28.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Музей в Освенциме: власти Польши пытаются политизировать его работу?

Предложение министра культуры Польши ввести в состав Наблюдательного совета музея в Освенциме экс-премьера Беату Шидло вызвало в стране волну возмущения. Почему - у DW.

На территории бывшего концлагеря Освенцим

На территории бывшего нацистского концлагеря Освенцим

Музей на месте нацистского концентрационного лагеря в Освенциме является всемирным памятником жертвам Холокоста. В период с 1940 по 1945 годы здесь было убито более миллиона человек. Большинство жертв - евреи из оккупированной в годы Второй мировой войны нацистской Германией Европы. А также советские военнопленные, поляки, синти и рома. Более двух миллионов человек со всего мира посещают этот музейный комплекс ежегодно. Он состоит из нескольких частей: бывших лагерей смерти Аушвиц и Аушвиц-Биркенау.

О чем спорят в Наблюдательном совете музея в Освенциме  

Консультировать руководство музейного комплекса по финансовым вопросам и осуществлять контроль за его деятельностью является задачей Наблюдательного совета музея в Освенциме. В состав этого экспертного совета обычно приглашают различных ученых: историков, философов, искусствоведов. Были в нем и бывший заключенный этого лагеря, а также священник.             

Петр Глиньский

Петр Глиньский

В начале апреля 2021 года министр культуры Польши Петр Глиньский назвал новый состав совета. Одна из предложенных им кандидатур вызвала широкий резонанс - Беата Шидло, политик из правящей в Польше национал-консервативной партии "Закон и справедливость".

В 2015-2017 годах она занимала пост премьер-министра страны. Позже входила в состав кабинета министров Матеуша Моравецкого. Вот уже почти два года 58-летняя Шидло является депутатом Европарламента.  

Почему кандидатура Шидло вызвала протесты    

Кандидатура Шидло вызвала в либеральных кругах Польши возмущение и протесты. Депутаты оппозиционной партии "Гражданская платформа" потребовали от польского правительства исключить экс-премьера из списка членов Наблюдательного совета музея. 

Беата Шидло

Беата Шидло

Многие нынешние члены совета даже в знак протеста против кандилатуры Шидло вышли из его состава. "Я понимаю это (включение Шидло в состав членов совета. - Ред.) как политизацию (работы этого органа. - Ред.). В такой ситуации я больше не вижу возможности участвовать в его деятельности. Поэтому я выхожу из его состава", - написал в Facebook польский философ и публицист еврейского происхождения Станислав Краевский, член совета с 2008 года.   

"Совет всегда занимался сугубо историческими вопросами, а не политикой", - говорит краковский историк Марек Ласота, который тоже заявил о своем выходе из этой структуры. О таком же решении сообщила и Кристина Олексы, которая 37 лет являлась заместителем директора музея в Освенциме.

Бартош Велиньский

Бартош Велиньский

Беата Шидло должна держаться подальше от музейного комплекса в Освенциме, написал в своем комментарии в газете Wyborcza Бартош Велиньский. Польский журналист напомнил о речи, которую произнесла экс-премьер в июне 2017 года на территории бывшего концентрационного лагеря. 

"Освенцим - это огромный урок, который учит нас тому, что необходимо делать все возможное, чтобы защитить жизнь и безопасность своих граждан", - сказала тогда Шидло. Ее слова были восприняты как попытка правящей партии использовать память о жертвах Холокоста, чтобы обосновать враждебную по отношению к беженцам политику Варшавы.

Шидло в составе совета - попытка политизации работы музея?  

Польский социолог Павел Спивак считает, что у Беаты Шидло нет соответствующей компетенции, чтобы быть в составе этого консультативного органа. А саму попытку выдвинуть ее в Наблюдательный совет социолог оценивает как классическую атаку на этот институт, о чем он и заявил в интервью польскому телевидению.

До последнего времени министр культуры Глиньский демонстрировал по меньшей мере отсутствие понимания протестов вокруг кандидатуры Шидло. Он называл ее фигурой большого политического масштаба, которой доверяет население. Кроме того, экс-премьер сама родом из пригорода Освенцима и какое-то время работала в музее. Для Наблюдательного совета было бы честью, если бы Шидло оказалась в его рядах, считает министр Глиньский.

В свою очередь, публицист и отставной дипломат Агнешка Магдзяк-Мишевска убеждена, что Шидло давно хотела лишить директора мемориала Петра Цивинского его поста. "Ее цель в совете будет полонизация музея в Освенциме", - указала Магдзяк-Мишевска. До демократических перемен в Польше, происшедших в 1989 году, на первом плане в экспозиции музея находились именно польские жертвы нацизма.

Где сталкиваются интересы власти и оппозиции 

Такая поспешность в выборе членов консультативного органа музея удивляет еще и потому, что в другой похожей структуре, Международном комитете Освенцима, до сих не избран новый состав. Полномочия же прежнего истекли еще в 2018 году.   

Международный комитет, в состав которого входят бывшие заключенные, эксперты из США, Израиля и Германии, консультирует правительство Польши, помогает в разрешении спорных спорных вопросов и представляет интересы музея за границей. Долгое время главой комитета был Владислав Бартошевский, бывший узник Освенцима и экс-министр иностранных дел Польши. Последнее время комитет возглавляла исследовательница Холокоста Беата Энгелькинд, критик националистически ориентированной исторической политики Польши.

Владислав Бартошевский

Владислав Бартошевский

Спор вокруг кандидатуры Беаты Шидло как члена Наблюдательного совета музея в Освенциме является продолжением противостояния между национал-консервативным правительством и либеральной оппозицией Польши, констатируют наблюдатели. Сохраняющая власть с 2015 года партия "Закон и справедливость" пытается не только подчинить себе все политические институты в стране, но и контролировать прежде независимые научные и культурные учреждения.

Один из примеров - передача под контроль государства музея Второй мировой войны в Гданське, который был создан по предложению бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска. В 2017 году основатель музея Павел Машцевич и его команда были уволены, а концепция музея изменена. Председатель партии "Закон и справедливость" Ярослав Качинський предъявил претензии отвечавшим за работу музея, заявив, что выставки не отражают польскую точку зрения на историю, напомнил Машцевич DW.

Смотрите также: 

  • Ворота с надписью ''Труд освобождает''

    Лагерь смерти Освенцим

    Ворота с надписью "Труд освобождает"

    Вход на территорию бывшего лагеря Аушвиц 1. Комплекс близ польского города Освенцим состоял из трех основных лагерей: Аушвиц 1, Аушвиц 2 и Аушвиц 3. Первый лагерь, созданный в 1940 году, стал впоследствии административным центром всего комплекса. Охраняли узников военнослужащие войск СС из отрядов "Мертвая голова".

  • В лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одном из административных помещений

    Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

  • Камера заключенного в лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одной из камер

    Заключенных морили голодом, помещали в камеры, где можно было только стоять, сажали в герметично закрывавшийся карцер, где они умирали от нехватки кислорода, пытали, расстреливали. В 1941 году в лагере Аушвиц 1 провели опыты по отравлению группы заключенных газом. Результаты были признаны успешными…

  • Одежда заключенного

    Лагерь смерти Освенцим

    Нашивки

    Заключенных лагеря делили на особые категории, что было визуально отражено нашивками на одежде. К примеру, розовый треугольник - узник-гомосексуал, красный - политзаключенный. Такая нашивка, как на этой фотографии, свидетельствовала о еврейском происхождении узника.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь Аушвиц 2

    Бараки практически не сохранились. Большинство из них были наскоро сколочены из досок и бревен. О том, что они здесь были, сегодня напоминают только печные трубы.

  • Внутри барака

    Лагерь смерти Освенцим

    Внутри барака

    В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь смерти

    Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Рабский труд

    Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    К "медикам"

    Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

  • На территории, где был лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Прислуга

    Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

  • Фотографии убитых

    Лагерь смерти Освенцим

    Холокост

    Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

  • Вагон, в котором везли узников

    Лагерь смерти Освенцим

    Дорога смерти

    Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

  • Личные вещи узников

    Лагерь смерти Освенцим

    В музее

    В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

  • Крематорий

    Лагерь смерти Освенцим

    Печи, в которых сжигали трупы

    В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Огромная территория

    Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

  • Лагерь Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    Освобождение

    27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

  • Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Что было дальше

    После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    Лагерь смерти Освенцим

    Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

  • Памятная плита

    Лагерь смерти Освенцим

    Памятная плита

    Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Аушвиц 2. Колючая проволока

    Лагерь смерти Освенцим

    Число жертв

    Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.

    Автор: Дарья Брянцева


  

Смотреть видео 03:18

“Мы стали безликими”: бывшая узница Освенцима о своем детстве

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Переживший Холокост джазовый пианист играет для прохожих во время коронавируса  

В Освенциме чтили память жертв нацизма: Путина не было из-за спора с Польшей. DW Новости  

Также по теме

Litauen Präsidentschaftswahlen Gitanas Nauseda

Президент Литвы почтит жертв Холокоста в Польше, а не в Израиле 22.01.2020

Президент Литвы отказался от участия в мероприятиях в Иерусалиме, посвященных 75-летию освобождения узников Аушвица, вместо этого решил принять участие в церемонии 27 января по этому же случаю в Польше.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Немки удаляют татуировки. Почему?  

"Сверхдиктаторский орган": зачем Лукашенко расширяет функции Совбеза  

Индийский вариант: коронавирус, ускользающий от антител  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

YouTube: DW репортажи