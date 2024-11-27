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ПолитикаМьянма

МУС намерен арестовать главу Мьянмы

Сергей Куприков
27 ноября 2024 г.

Главу вооруженных сил Мьянмы, одновременно являющегося временным президентом страны, Мин Аун Хлайна обвиняют в преступлениях против человечности.

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Представители народности рохинджа в лагере для беженцев в Бангладеш (фото из архива)
Представители народности рохинджа в лагере для беженцев в Бангладеш (фото из архива)Фото: MUNIR UZ ZAMAN/AFP/Getty Images

Офис главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана заявил в среду, 27 ноября, что будет добиваться выдачи ордера на арест главы вооруженных сил Мьянмы, одновременно являющегося временным президентом страны, Мин Аун Хлайна. Его обвиняют в преступлениях против человечности из-за депортации и преследования народа рохинджа в Мьянме и Бангладеш.

В заявлении говорится, что офис прокурора провел "обширные, независимые и беспристрастные расследования" и пришел к выводу, что есть "разумные основания полагать", что Мин Аун Хлайн несет уголовную ответственность за депортацию и преследование рохинджа в Мьянме и Бангладеш.

Рассмотреть вопрос должна коллегия из трех судей, которым предстоит решить, согласны ли они с обоснованностью обвинений. Обычно на вынесение решения требуется около трех месяцев, отмечает агентство Reuters.

МУС может судить не только участников Римского статута

Мьянма, в отличие от Бангладеш, куда бежали рохинджа, не подписала Римский статут - договор об учреждении Международного уголовного суда. Однако МУС ранее постановил, что имеет полномочия судить за преступления, совершенные "по крайней мере частично" в странах, не признавших суд в Гааге.

В 2012 году, во время вспышки межрелигиозного конфликта между буддистами и мусульманами около 100 тысяч представителей мусульманского меньшинства - народа рохинджа вынуждены были покинуть свои дома. В 2017-м конфликт возобновился после нападения на бирманские полицейские участки. В том же году армия Мьянмы провела "антитеррористическую" военную операцию в штате Ракхайн. По словам следователей ООН, эта акция была проведена с "геноцидальными намерениями". В результате ее 700 тысяч рохинджа были вынуждены покинуть свои жилища и бежать в Бангладеш.

МУС подвергается критике

Запрос офиса прокурора, как отмечает Reuters, был сделан на фоне резкой критики, с которой сталкивается МУС после решения выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. Это решение раскритиковали не только в самом Израиле, но и в США.

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