Москвичу назначили 5 лет колонии за участие в уличном опросе

Судья Мосгорсуда ужесточила приговор москвичу Юрию Коховцу по делу о "фейках" об армии России до 5 лет. Его преследуют за участие в уличном опросе "Радио Свобода" о войне в Украине и отношениях РФ с НАТО.

Тройка судей во главе с судьей Натальей Никишиной ужесточила приговор москвичу Юрию Коховцу по статье о "фейках" об армии России (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Вместо пяти лет принудительных работ мужчину приговорили к пяти годам колонии общего режима. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает корреспондент издания "Медиазона" из зала Московского городского суда.

Адвокат Юрия Коховца Елена Шереметьева заявила, что будет подавать кассационную жалобу, так как считает наказание слишком суровым за высказывание своего мнения.

Юрия Коховца судят за участие в уличном опросе "Радио Свобода" об отношениях России с НАТО

В июле 2022 года журналисты "Радио Свобода" проводили уличный опрос в Москве, в котором задавали людям вопрос, нужна ли "разрядка напряженности между Россией и НАТО". Юрий Коховец тогда заявил, что правительство РФ говорит, что хочет бороться с националистами, однако "бомбит торговые центры" и расстреливает мирных жителей в городах Украины. "Все это надо останавливать - у нас один человек может остановить. Как только он это остановит, у нас и разрядка будет в отношениях с НАТО и со всеми другими странами", - сказал он.

В марте 2023-го против Коховца возбудили уголовное дело по статье о распространении "фейков" об армии РФ. Позднее обвинение ему ужесточили, так как следствие сочло, что москвич распространил "ложную информацию по мотивам политической ненависти".