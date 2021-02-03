Мосгорсуд сократил арест главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова до 15 суток

Московский городской суд сократил с 25 суток до 15 суток административный арест, назначенный главному редактору "Медиазоны" Сергею Смирнову. Решение принято в понедельник, 8 февраля, сообщил адвокат организации "Апология протеста" Федор Сирош.

Ранее защита Смирнова обжаловала решение Тверского районного суда на арест Смирнова по делу о повторном нарушении правил проведения митинга. "В жалобе я привел 37 доводов, из которых, по моему мнению, следует, что решение Тверского суда было несостоятельным", - заявил Федор Сирош. В свою очередь Союз журналистов России сообщил, что направил обращение в компетентные органы России с требованием проверить "законность и обоснованность привлечения к ответственности Сергея Смирнова".

Смирнов признан виновным в нарушении правил проведения митингов

Смирнова 3 февраля признали виновным в нарушении части 8 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, подразумевающем до 30 суток ареста. При этом судья отказал в большинстве ходатайств защиты, включая назначение лингвистической экспертизы и вызов в качестве свидетеля оперативника главного управления по противодействию экстремизму (Центра "Э"), рапорт которого лег в основу дела.

Смирнова обвинили в организации митинга 23 января в Москве. Причиной административного дела стал ретвит чужой шутки о внешнем сходстве главного редактора с лидером панк-группы "Тараканы" Дмитрием Спириным. Запись, которую ретвитнул Смирнов, была проиллюстрирована коллажем с фотографией музыканта и указанием времени акции. Таким образом, по версии правоохранительных органов, Смирнов "совершил организацию публичного мероприятия". 30 января журналист был задержан возле собственного дома, когда вышел на прогулку с пятилетним сыном.

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