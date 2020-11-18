Мосгорсуд: Приговор по делу "Седьмой студии" справедливый и гуманный

Апелляционная инстанция Мосгорсуда посчитала наказание, назначенное фигурантам дела "Седьмой студии" Алексею Малобродскому, Софье Апфельбаум и Юрию Итину, гуманным и справедливым. "Суд апелляционной инстанции считает назначенное Итину Ю.К. и Малобродскому А.А. наказание соответствующим закрепленным в уголовном законодательстве России принципам гуманизма и справедливости и полностью отвечающим задачам исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений", - говорится в апелляционном определении, опубликованном на сайте Мосгорсуда в пятницу, 11 декабря.
Суд также счел "справедливым" назначенный Апфельбаум штраф и "правильным" - освобождение ее от наказания в связи с истечением срока давности. Согласно апелляционному определению, Мосгорсуд считает "назначенное наказание справедливым, соответствующим всем обстоятельствам дела и личности осужденных и не усматривает предвзятости суда при определении вида и размера наказания".
Дело "Седьмой студии"
Мещанский суд Москвы 26 июня признал художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина, бывшего директора "Гоголь-центра" и экс-генерального продюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского виновными в хищении 129 млн руб. из госсубсидии, выделенной на реализацию проекта в области современного искусства "Платформа". Итину и Малобродскому суд назначил по три и два года условно соответственно, а также штрафы в 200 тыс. рублей. Защита обжаловала приговор.
Кирилл Серебренников получил три года условно и штраф в размере 800 тыс. руб. Он не стал обжаловать приговор, объяснив это тем, что устал от судов. Обвинение Апфельбаум было переквалифицировано с мошенничества на халатность. Ей назначили штраф в размере 100 тыс. руб., но освободили от наказания из-за истечения срока давности.
Мосгорсуд 18 ноября рассмотрел жалобы на приговор в отношении Апфельбаум, Малобродского и Итина и оставил их без удовлетворения.
Резонансное дело
Все подсудимые, за исключением бухгалтера Нины Масляевой, заключившей сделку со следствием, отвергли выдвинутые против них обвинения, подчеркнув, что все выделенные из бюджета средства были израсходованы исключительно на постановку спектаклей.
Дело "Седьмой студии" вызвало широкий резонанс в России и на Западе. В поддержку Серебренникова и других фигурантов выступили многочисленные деятели культуры и политики.
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Автор: Ксения Сафронова