В связи с запланированным правительством в Риме увеличением государственного долга американское агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Италии до уровня Baa3. По оценке агентства, итальянские государственные облигации находятся лишь на одну ступень выше "мусорного" рейтинга. Понижение рейтинга было обосновано "существенным ослаблением финансовой устойчивости Италии" в связи с планами по увеличению госдолга. По мнению экспертов Moody's, Италия "блокирует структурные экономические и финансовые реформы", что негативно влияет на рост экономики и размер госдолга.

Как следует из проекта бюджета, представленного коалиционным правительством, состоящим из популистского движения "5 звезд" и праворадикальной "Лиги", на 2019 год запланирован дефицит бюджета в размере 2,4 процента. Это ровно в три раза больше, чем было обещано предыдущим правительством. На 2020 и 2021 годы дефицит планируется в размере 2,1 и 1,8 процента соответственно.

Официальный Рим отверг критику в свой адрес и заявил, что планирует придерживаться своих планов. Глава МВД Италии Маттео Сальвини заметил, что страна "не позволит себе быть запуганной кредитными агентствами". "В прошлом они давали возмутительно неправильные оценки, и они ошибаются и в этот раз", - сказал Сальвини. Другое американское рейтинговое агентство, Standard & Poors, обнародует свою оценку в ближайшую пятницу.

Смотрите также:

Сколько европейцы тратят на продукты питания - и почему Еда как культ Германия, где домашние хозяйства тратят в среднем 11,7% своего бюджета на еду и напитки, - в числе лидеров европейского списка. Между первым и последними местами списка - разница более чем в 3 раза. Впрочем, помимо уровня развития экономики, свою роль играют и культурные особенности страны. Там, где к еде относятся как к культу, расходы на продовольствие традиционно выше.

Сколько европейцы тратят на продукты питания - и почему Здоровая конкуренция давит на цены Скромные расходы немцев на еду объясняются и еще одним фактором. Уровень цен на продовольственные товары в Германии - один из самых низких в ЕС. Он всего лишь на 1,5% выше средней величины по Европейскому Союзу - и намного ниже, чем в отдельных странах Европы. Так ситуация сложилась благодаря настоящей конкуренции в торговле и наличию в ФРГ мощных сетей магазинов-дискаунтеров.

Сколько европейцы тратят на продукты питания - и почему Жить нынче дорого А вот наибольшую статью расходов у немцев составляют расходы на оплату жилья и коммунальных услуг. На это уходит 35% бюджета! В целом, потребительские расходы одного домашнего хозяйства в ФРГ составляют в среднем 2448 евро в месяц. Расходы по страховкам и проценты по кредитам в эту сумму не входят - как и те суммы, которые жители страны откладывают "на черный день".

