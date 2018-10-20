 Moody′s понизило кредитный рейтинг Италии | Новости из Германии о Европе | DW | 20.10.2018

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Европа

Moody's понизило кредитный рейтинг Италии

Италия блокирует экономические и финансовые реформы, полагает агентство Moody's. Правительство в Риме отвергает критику в свой адрес.

Офис агентства Moody's в Нью-Йорке

В связи с запланированным правительством в Риме увеличением государственного долга американское агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Италии до уровня Baa3. По оценке агентства, итальянские государственные облигации находятся лишь на одну ступень выше "мусорного" рейтинга. Понижение рейтинга было обосновано "существенным ослаблением финансовой устойчивости Италии" в связи с планами по увеличению госдолга.  По мнению экспертов Moody's, Италия "блокирует структурные экономические и финансовые реформы", что негативно влияет на рост экономики и размер госдолга.

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Как следует из проекта бюджета, представленного коалиционным правительством, состоящим из популистского движения "5 звезд" и праворадикальной "Лиги", на 2019 год запланирован дефицит бюджета в размере 2,4 процента. Это ровно в три раза больше, чем было обещано предыдущим правительством. На 2020 и 2021 годы дефицит планируется в размере 2,1 и 1,8 процента соответственно.

Официальный Рим отверг критику в свой адрес и заявил, что планирует придерживаться своих планов. Глава МВД Италии Маттео Сальвини заметил, что страна "не позволит себе быть запуганной кредитными агентствами". "В прошлом они давали возмутительно неправильные оценки, и они ошибаются и в этот раз", - сказал Сальвини. Другое американское рейтинговое агентство, Standard & Poors, обнародует свою оценку в ближайшую пятницу.

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