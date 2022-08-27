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Вакцины Moderna и BioNTech/PfizerФото: Bildagentur-online/Ohde/picture alliance
Правосудие и законСША

Moderna подала в суд на Pfizer из-за нарушения прав

Анатолий Арни
53 мин. назад

Производитель вакцины Moderna оспорит в суде право Pfizer и BioNTech распространять вакцину, созданную с помощью наработок компании, но без ее лицензии.

https://www.dw.com/ru/moderna-podala-v-sud-na-pfizer-izza-narusenia-patentnogo-prava/a-62948456

Американская биотехнологическая компания Moderna подала в суд на компании Pfizer и BioNTech из-за использования последними в создании вакцины Comirnaty наработок, которые Moderna считает своей запатентованной собственностью. О подаче заявления в суды Массачусетса и Дюссельдорфа компания сообщила в пресс-релизе в пятницу, 26 августа.

Согласно позиции Moderna, вакцина против COVID-19 Comirnaty, разработанная американской Pfizer совместно с немецкой BioNTech, нарушает патенты компании, касающиеся "основополагающей технологии" мРНК-вакцин и зарегистрированные в период с 2010 по 2016 годы - в том числе и запатентованные наработки в сфере исследования коронавирусов.

По мнению истца, Pfizer и BioNTech создали свою вакцину именно благодаря использованию наработок Moderna, и сознательно после ряда тестов предпочли их другим вариантам - из-за этого дуэт фармацевтических гигантов смог создать свою вакцину одним из первых в мире. Moderna же представила свою собственную вакцину от COVID-19 Spikevax несколько позднее, хотя она и использовалась для вакцинации в США в количествах, сопоставимых с Comirnaty.

Moderna указывает, что подает иск лишь в 2022 году, так как в октябре 2020 года обязалась следовать принципам "справедливого глобального доступа" к своим наработкам в сфере создания вакцины от COVID-19 на время пандемии. Однако в марте 2022 года ситуация с распространением вируса изменилась, ввиду чего Moderna решила пересмотреть подход в отношении к использованию наработок и попросить конкурентов "уважать ее интеллектуальные права", оформив коммерческую лицензию на их использование для дальнейшего производства вакцин.

При этом компания отмечает, что не запрещает распространять вакцину в странах с низким и средним уровнем дохода и не требует судебного запрета на продажи Comirnaty в будущем или возмещения убытков, связанных с продажами вакцины до начала марта 2022 года.

"Мы подаем эти иски, чтобы защитить инновационную технологическую платформу мРНК, которую мы разработали, в создание которой вложили миллиарды долларов, и которую запатентовали в течение десятилетия, предшествовавшего пандемии COVID-19", - пояснил главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель. Как пример, он приводит разработку в компании лекарств от гриппа, ВИЧ, сердечно-сосудистых заболеваний и редких форм рака, в которых используется технологическая платформа мРНК.

BioNTech уже начал работу над мРНК-вакциной от рака

После выпуска вакцины от COVID-19 конкуренты Moderna объявили о продвижении в создании других вакцин на платформе мРНК. В середине июня 2021 годаBioNTech перевела во вторую фазу - испытания на контрольной группе - разработку собственной мРНК-вакцины BNT111, которая должна помочь в борьбе с меланомой.

Также немецкая компания сообщила, что самостоятельно, без кредитов и господдержки профинансирует первую фазу разработки мРНК-вакцины от малярии, в ходе которой будет создано несколько прототипов препарата. В конце 2022 года планируется начать клинические испытания самого многообещающего из них. 

Создатели вакцины из BioNTech вошли в список самых богатых немцев

Успех BioNTech в создании вакцины совместно с Pfizer был столь значимым, что в 2020-2021 годах ускорил рост ВВП Германии и разработку в стране лекарств от рака и вакцины от малярии, а также обеспечил заказами немецкую фармацевтику и обогатил инвесторов.

Так, основатели BioNTech Угур Шахин и Озлем Тюречи после выпуска вакцины Comirnaty вошли в список 10 наиболее богатых граждан ФРГ.

А самыми богатыми немцами стали братья-близнецы Андреас и Томас Штрюнгманы (Andreas, Thomas Strüngmann), которые предоставили 180 миллионов долларов в качестве стартового капитала для создания фирмы BioNTech и в 2021 году держали 47% ее акций.

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