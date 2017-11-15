Мятежники в Гвинее утверждают, что удерживают президента Конде

Группа военных, которые захватили президента Гвинейской Республики, 83-летнего Альфу Конде, утверждают, что тот не пострадал, его безопасность гарантирована, и ему предоставлен доступ к врачам. Заявление членов хунты привело в воскресенье, 5 сентября, агентство Reuters. Между тем, по сведениям источника DW в президентском дворце, Конде удерживается спецназом. Речь идет о небольшой группе солдат, в то время как остальная армия остается ему верна.
По версии представителей спецназа, региональное руководство было заменено военным командованием. В столице страны - Конакри - на протяжении нескольких часов была слышна сильная стрельба. Минимум два человека пострадали, передало агентство Reuters.
Лидер путчистов заявил о роспуске правительства Гвинеи
Главы министерств и ряда учреждений, которые, по утверждению части военных, были смещены со своих постов, приглашены на встречу 6 сентября в Национальной ассамблее - однопалатном парламенте.
"Любая неявка будет рассматриваться как мятеж против" Национального комитета по сплочению и развитию (CNRD), указали в органе, который представляет предпринявших попытку госпереворота.
Лидер мятежников полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства Гвинеи, распорядился закрыть границы и приказал военнослужащим регулярной армии оставаться в казармах.
В Минобороны страны заверяют, что отбили атаку мятежников
В свою очередь франкоязычная международная общественная телекомпания TV5Monde V5 передала, что министерство национальной обороны Гвинеи во второй половине дня 5 сентября заявило об отражении атаки мятежников президентской гвардией и другими силами безопасности. В правительстве отрицают захват президента.
В посольстве РФ в Конакри призвали проживающих в стране россиян проявлять осторожность. По данным диппредставительства, обращений за помощью от граждан РФ не поступало.
Генсек ООН призвал к освобождению Альфы Конде
Между тем на события в стране уже отреагировали представители международного сообщества. Так, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что очень внимательно следит за ситуацией в Гвинее. "Я решительно осуждаю любой захват власти силой оружия и призываю к немедленному освобождению президента Альфы Конде", - указал он.
Реформа конституции и очередное переизбрание Конде на посту президента
Альфа Конде впервые был избран главой Гвинеи 7 ноября 2010 года. Переизбирался в 2015 году. Одобренная на состоявшемся в марте 2020 года референдуме новая конституция открыла Альфе Конде возможность участвовать в выборах в третий раз.
В ноябре 2020 года Конде он был переизбран на посту президента Гвинеи. За этим последовала целая серия протестных акций. В адрес властей звучали обвинения во вбросе бюллетеней и других нарушениях. Акции жестко пресекались, против митингующих применяли слезоточивый газ и оружие, десятки человек погибли. Напряженность в стране усугубила пандемия коронавируса.
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Автор: Евгений Жуков