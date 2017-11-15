 СМИ: В Гвинее - попытка военного переворота | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.09.2021

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Мир

СМИ: В Гвинее - попытка военного переворота

В соцсетях появились фото и видеозаписи задержания военными президента Гвинеи Альфа Конде. Подлинность этих видео пока не подтверждена.

Военные на улицах столицы Гвинеи Конакри, 5 сентября 2021 года

Военные на улицах столицы Гвинеи Конакри

В африканском государстве Гвинея в воскресенье, 5 сентября, военные предприняли попытку государственного переворота. Как указывает агентство AFP, утром 5 сентября военные вышли на улицы столицы страны Конакри, очевидцы сообщают о мощных оружейных залпах.

Один из западных дипломатов на условиях анонимности подтвердил агентству AFP, что речь идет именно о попытке военного переворота. По сведениям этого источника, военному спецназу удалось захватить президентский дворец. Причиной путча мог стать конфликт между правительством Гвинеи и командиром военного спецназа, полагает дипломат.

В соцсетях появились фото и видеозаписи задержания военными президента Гвинеи Альфа Конде. Подлинность этих видео, однако, пока не подтверждена.

Сведения о том, что происходит в Гвинее на данный момент, противоречивы. По словам путчистов, им удалось захватить власть в стране. В свою очередь, правительство сообщает, что попытку путча удалось подавить, сообщает агентство AFP. Министр обороны Гвинеи заявил, что силы безопасности восстанавливают порядок.

Позднее лидер путчистов в Гвинее Мамади Дубайя подтвердил сообщения об аресте его сторонниками президента страны Альфы Конде, пишет новостной портал Guinee Matin. Думбайя объявил также о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции. Всех гвинейских военных он призвал пока оставаться в казармах.

Несмотря на богатые природные ресурсы, Гвинея считается одной из самых бедных стран в мире. На протяжении последних нескольких месяцев это государство находится в состоянии глубокого экономического и политического кризиса. Ситуацию усугубляют последствия пандемии коронавируса.

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    Автор: Евгений Жуков


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