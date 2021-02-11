 Как жители Мьянмы протестуют против хунты (фотогалерея) | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 11.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Как жители Мьянмы протестуют против хунты (фотогалерея)

Силовики в Мьянме стреляют по демонстрантам, применяют слезоточивый газ и водометы, по всей стране отключен интернет. Но ничто не останавливает десятки тысяч людей, протестующих против захвата власти.

  • Военная техника в столице Мьянмы Нейпьидо

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Хунта устроила государственный переворот

    Массовые протесты в Мьянме начались после того, как 1 февраля власть в стране захватили военные, которые задержали государственных лидеров и ввели чрезвычайное положение.

  • Поднятая вверх рука с трехпалым салютом

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    По всей стране отключен интернет

    Чтобы задушить протесты, путчисты отключили по всей стране интернет. Однако это не остановило манифестантов. Трехпалый салют начали использовать в Мьянме после других стран Юго-Восточной и Восточной Азии, где этот жест стал символом сопротивления.

  • Женщины в национальных костюмах на акции протеста в Янгоне

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Арестовано руководство партии "Национальная лига за демократию"

    Демонстранты требуют освобождения фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи и других высокопоставленных членов партии "Национальная лига за демократию". Через десять дней после переворота военные продолжают преследовать членов НЛД, конфисковав из штаб-квартиры партии в Янгоне документы, компьютеры и задержав еще шестерых политиков.

  • Участники акции протеста
    Еще по теме

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    В протестах участвуют разные социальные группы

    С самого начала к протестам присоединились разные социальные группы: студенты, преподаватели, рабочие и многие другие. Их лозунги: "Верните власть людям!" или "Наша цель - добиться демократии!"

  • Участник акции протеста в костюме Человека-паука

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Протестующие проявляют креативность

    Десятки тысяч демонстрантов вышли 10 февраля на мирную акцию протеста в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне. Костюм Человека-паука защищает от слезоточивого газа, который уже применяли силы безопасности.

  • Участницы протестов в бальных платьях

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Обаятельные демонстрантки с жесткими требованиями

    Более 100 женщин вышли на демонстрацию в Янгоне, одевшись в бальные платья. Их требования к военным однозначны: "Убирайтесь!" и "Свободу Аун Сан Су Чжи!"

  • Медики протестуют в Янгоне

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Медперсонал на переднем фронте

    Против захвата власти хунтой протестуют сотрудники системы здравоохранения. На флаге, который они держат в руках (на фото), изображен павлин - символ демократического движения Мьянмы.

  • Сотрудницы полиции в штате Кая

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Сотрудницы полиции дистанцируются от военных

    Противодействие военному перевороту нарастает и в рядах сил безопасности. Эти женщины-полицейские в штате Кая на границе с Таиландом ясно выражают свою позицию, демонстрируя трехпалый салют, символ сопротивления.

  • Столкновения демонстрантов с полицией

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Боевое оружие против демонстрантов

    В столице страны Нейпьидо полиция применила боевое оружие против демонстрантов. 20-летняя женщина была ранена в голову и находится при смерти.

  • Монахи среди протестующих

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    В числе протестующих - буддистские монахи

    К протестам присоединились и буддистские монахи. Религиозная община Сангха издавна играет важную роль в стране с сильными традициями буддизма.

  • Люди на балконах держат флаги в поддержку демонстрантов

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Поддержка с балконов

    Демонстрантов поддерживают аплодисментами, приносят им еду и питье те их сторонники, которые сами не ходят на акции протеста.

  • Демонстрация в штате Шан

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Протесты прокатились по всей стране

    Народ вышел на демонстрации не только в мегаполисах Янгоне и Мандалае. Люди выражают недовольство и в районах проживания этнических меньшинств, к примеру в штате Шан (на фото).

  • Акция солидарности с хунтой в столице

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Поддержка хунты

    Между тем в стране проходят и отдельные акции в поддержку пришедших к власти генералов и их Партии солидарности и развития Союза.

    Автор: Евгений Жуков


  • Военная техника в столице Мьянмы Нейпьидо

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Хунта устроила государственный переворот

    Массовые протесты в Мьянме начались после того, как 1 февраля власть в стране захватили военные, которые задержали государственных лидеров и ввели чрезвычайное положение.

  • Поднятая вверх рука с трехпалым салютом

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    По всей стране отключен интернет

    Чтобы задушить протесты, путчисты отключили по всей стране интернет. Однако это не остановило манифестантов. Трехпалый салют начали использовать в Мьянме после других стран Юго-Восточной и Восточной Азии, где этот жест стал символом сопротивления.

  • Женщины в национальных костюмах на акции протеста в Янгоне

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Арестовано руководство партии "Национальная лига за демократию"

    Демонстранты требуют освобождения фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи и других высокопоставленных членов партии "Национальная лига за демократию". Через десять дней после переворота военные продолжают преследовать членов НЛД, конфисковав из штаб-квартиры партии в Янгоне документы, компьютеры и задержав еще шестерых политиков.

  • Участники акции протеста
    Еще по теме

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    В протестах участвуют разные социальные группы

    С самого начала к протестам присоединились разные социальные группы: студенты, преподаватели, рабочие и многие другие. Их лозунги: "Верните власть людям!" или "Наша цель - добиться демократии!"

  • Участник акции протеста в костюме Человека-паука

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Протестующие проявляют креативность

    Десятки тысяч демонстрантов вышли 10 февраля на мирную акцию протеста в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне. Костюм Человека-паука защищает от слезоточивого газа, который уже применяли силы безопасности.

  • Участницы протестов в бальных платьях

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Обаятельные демонстрантки с жесткими требованиями

    Более 100 женщин вышли на демонстрацию в Янгоне, одевшись в бальные платья. Их требования к военным однозначны: "Убирайтесь!" и "Свободу Аун Сан Су Чжи!"

  • Медики протестуют в Янгоне

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Медперсонал на переднем фронте

    Против захвата власти хунтой протестуют сотрудники системы здравоохранения. На флаге, который они держат в руках (на фото), изображен павлин - символ демократического движения Мьянмы.

  • Сотрудницы полиции в штате Кая

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Сотрудницы полиции дистанцируются от военных

    Противодействие военному перевороту нарастает и в рядах сил безопасности. Эти женщины-полицейские в штате Кая на границе с Таиландом ясно выражают свою позицию, демонстрируя трехпалый салют, символ сопротивления.

  • Столкновения демонстрантов с полицией

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Боевое оружие против демонстрантов

    В столице страны Нейпьидо полиция применила боевое оружие против демонстрантов. 20-летняя женщина была ранена в голову и находится при смерти.

  • Монахи среди протестующих

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    В числе протестующих - буддистские монахи

    К протестам присоединились и буддистские монахи. Религиозная община Сангха издавна играет важную роль в стране с сильными традициями буддизма.

  • Люди на балконах держат флаги в поддержку демонстрантов

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Поддержка с балконов

    Демонстрантов поддерживают аплодисментами, приносят им еду и питье те их сторонники, которые сами не ходят на акции протеста.

  • Демонстрация в штате Шан

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Протесты прокатились по всей стране

    Народ вышел на демонстрации не только в мегаполисах Янгоне и Мандалае. Люди выражают недовольство и в районах проживания этнических меньшинств, к примеру в штате Шан (на фото).

  • Акция солидарности с хунтой в столице

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Поддержка хунты

    Между тем в стране проходят и отдельные акции в поддержку пришедших к власти генералов и их Партии солидарности и развития Союза.

    Автор: Евгений Жуков


Смотрите также:

Смотреть видео 01:49

Демократическая оппозиция проходит в парламент Мьянмы

Контекст

Почему военные устроили переворот в Мьянме?

Военные и до путча имели огромное влияние на политику и экономику Мьянмы, не неся ни за что ответственности. Эксперты и очевидцы событий анализируют причины переворота для DW.  

Президент США Байден объявил о санкциях против военной хунты Мьянмы

Мьянманским генералам закрыт доступ к авуарам в США на сумму почти в один млрд долларов. Введены санкции против военных, руководивших путчем в Мьянме.  

В Мьянме прошли крупнейшие после путча протесты

Тысячи жителей Мьянмы выразили протест против захвата власти военными и потребовали освобождения политзаключенных. Протесты прошли мирно. Власти почти полностью отключили интернет.  

Военные захватили власть в Мьянме

В Мьянме в результате военного переворота была задержана фактический руководитель страны Аун Сан Су Чжи. Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год.  

Главы МИД стран "большой семерки" осудили путч в Мьянме

Задержание политических лидеров и гражданских активистов в Мьянме вызывает глубокую обеспокоенность, заявили министры. Они призвали отменить военное положение и вернуть власть гражданскому правительству.  

США в связи с госпереворотом пообещали Мьянме санкции

Президент США Байден заявил, что считает задержание Аун Сан Су Чжи прямой атакой на "переход Мьянмы к демократии". Совбез ООН анонсировал экстренные консультации.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Лидер оппозиции Мьянмы согласилась принять присягу  

В Зимбабве власть захватили военные  

Также по теме

Myanmar Proteste gegen den Militärputsch

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты 11.02.2021

Десятки тысяч жителей Мьянмы протестуют против захвата власти военными, и других политиков. Силовики применяют боевые патроны, водометы и слезоточивый газ.

Myanmar Rangun | Proteste nach Militärputsch

В Мьянме прошли крупнейшие после путча протесты 06.02.2021

Тысячи жителей Мьянмы выразили протест против захвата власти военными и потребовали освобождения политзаключенных. Протесты прошли мирно. Власти почти полностью отключили интернет.

Myanmar Proteste nach Militärputsch

Президент США Байден объявил о санкциях против военной хунты Мьянмы 10.02.2021

Мьянманским генералам закрыт доступ к авуарам в США на сумму почти в один млрд долларов. Введены санкции против военных, руководивших путчем в Мьянме.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Анекдоты про снег и зимние теории заговора из Германии  

В бундестаге цитировали Навального и ссорились из-за "Северного потока - 2"  

Эксклюзив DW: Интервью Виктора Бабарико из СИЗО КГБ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно