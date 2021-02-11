Как жители Мьянмы протестуют против хунты (фотогалерея)

Силовики в Мьянме стреляют по демонстрантам, применяют слезоточивый газ и водометы, по всей стране отключен интернет. Но ничто не останавливает десятки тысяч людей, протестующих против захвата власти.
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