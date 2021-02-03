 Президент США Байден объявил о санкциях против военной хунты Мьянмы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.02.2021

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Мир

Президент США Байден объявил о санкциях против военной хунты Мьянмы

Мьянманским генералам закрыт доступ к авуарам в США на сумму почти в один млрд долларов. Введены санкции против военных, руководивших путчем в Мьянме.

Протесты против военного переворота в Мьянме

Протесты против военного переворота в Мьянме

Президент США Джо Байден объявил о введении санкций против военной хунты Мьянмы. Мьянманским генералам закрыт доступ к авуарам в США на сумму в один миллиард долларов, сообщил Байден в Белом доме в среду, 10 февраля. Американский президент также подписал указ о незамедлительном введении санкций против военных, руководивших путчем в Мьянме, их деловых интересов и их ближайших родственников.

Уже на текущей неделе США составят санкционный список с именами организаторов военного путча, сообщил Байден, добавив, что Вашингтон также ужесточит контроль за экспортом в Мьянму. Президент США вновь призвал военное руководство в Мьянме освободить всех политзаключенных, в том числе де-факто премьер-министра страну Аун Сан Су Чжи, и незамедлительно вернуть власть гражданскому правительству.

Военные в Мьянме совершили государственный переворот на прошлой неделе. Этот путч положил конец 10-летнему периоду демократического обновления страны. В Мьянме уже несколько дней не прекращаются массовые протесты против путчистов. 10 февраля десятки тысяч людей вновь вышли на демонстрации. Днем ранее полиция разогнала протестующих с помощью резиновых пуль и слезоточивого газа. Спецпредставитель ООН Том Эндрюз осудил применение силы против демонстрантов в Мьянме.

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