Минюст США передал Эстонии 500 000 долларов для помощи Киеву

Средства были конфискованы в рамках дела о контрабанде оборудования двойного назначения в Россию. Эстония направит деньги на проект по ускоренной оценке ущерба и ремонта украинской энергосистемы.

Министерство юстиции США передало Эстонии почти 500 тысяч долларов (464 тысячи евро), конфискованных в ходе дела о контрабанде оборудования двойного назначения в Россию. Переведенные Таллинну средства предназначены для помощи Украине, сообщило американское ведомство в субботу, 17 февраля.

Эстония использует деньги для проекта по ускорению оценке ущерба и критического ремонта украинской энергосистемы, целенаправленно атакованной российскими войсками, пояснил Минюст Соединенных Штатов. Вашингтон впервые перевел конфискованные средства иностранному союзнику для передачи Киеву, отметили в ведомстве.

Заявление Минюста "демонстрирует непоколебимую решимость" США и их эстонских партнеров "перекрыть президенту Путину доступ к западным технологиям, на которые он опирается для ведения незаконной войны против Украины", заявила заместительница генерального прокурора Соединенных Штатов Лиза Монако.

Попытка контрабанды станка CPWZ Precision в РФ

Обвиняемым по делу о попытке незаконного ввоза в Россию оборудования двойного назначения проходил гражданин Латвии, арестованный на родине в октябре 2022 года. Мужчине, который признал вину по одному пункту обвинения, грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии Минюста США, латвиец не позднее 2018 года вступил в сговор с физическими и юридическими лицами в РФ с целью контрабанды в РФ координатно-шлифовального станка CPWZ Precision, произведенного в штате Коннектикут. Власти США в сотрудничестве с латвийскими коллегами перехватили аппарат в Риге до отправки в ​​Россию. В марте 2023 года были конфискованы 484 696 долларов, использованные для приобретения станка.

Смотрите также: