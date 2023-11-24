Экс-премьера Михаила Касьянова признали "иноагентом" в РФ

Кроме бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова, в реестр "иноагентов" попали историк Илья Венявкин, журналисты Илья Давлятчин и Идрис Юсупов, а также ООО "Люди".

Министерство юстиции России внесло в реестр "иностранных агентов" бывшего премьер-министра страны Михаила Касьянова. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 24 ноября.

Кроме него, в обновленный список попали историк Илья Венявкин, журналисты Илья Давлятчин и Идрис Юсупов, а также общество с ограниченной ответственностью "Люди".

По версии Минюста РФ, Венявкин, Давлятчин и Касьянов выступали против войны в Украине, а Юсупов - "распространял недостоверную информацию" о решениях российских органов власти. Организация "Люди", как утверждает ведомство, "получала поддержку со стороны иностранных источников".

Вместе с тем из реестра "иноагентов" исключили общественную организацию "Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб" в связи с ее ликвидацией.

Закон об "иноагентах" в России

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году. С тех пор в проскрипционные списки были внесены несколько сотен организаций и физических лиц.

Реестр физических лиц-"иноагентов" был запущен в начале апреля 2022 года, став четвертым подобным перечнем наряду со списком НКО-"иноагентов", СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных организаций-"иноагентов". С декабря 2022 года закон позволяет объявлять "иноагентами" тех, кто получает "поддержку из-за рубежа", а также "находится под иностранным влиянием".

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