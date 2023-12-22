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Минюст РФ объявил "иноагентом" создателя "Масяни" Куваева

Павел Мыльников
22 декабря 2023 г.

В список "иноагентов" внесены автор знаменитого мультсериала, богослов Кураев, публицист Рыклин, журналистка "Дождя", сооснователь "Роскомсвободы" и автор книги о рухнувших диктатурах Европы.

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Создатель мультсериала "Масяня" Олег Куваев
Создатель мультсериала "Масяня" Олег Куваев (фото из архива)Фото: Oleg Kuvaev

Министерство юстиции России в пятницу, 22 декабря, обновило перечень "иностранных агентов". В реестр внесен создатель знаменитого мультсериала "Масяня" Олег Куваев и богослов Андрей Кураев, ранее имевший сан протодиакона и считавшийся одним из самых часто цитируемых в российских СМИ служителем Русской православной церкви (РПЦ).

Кроме того, "иноагентами" признаны старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги, автор книги о рухнувших диктатурах Европы Александр Баунов, публицист Александр Рыклин, журналистка телеканала "Дождь" Валерия Ратникова, адвокат и сооснователь общественного проекта "Роскомсвобода" Саркис Дарбинян, а также интернет-издания "Верстка" и "Можем объяснить".

По версии Минюста, почти все внесенные в список лица выступали с критикой войны России против Украины. Мультипликатор Куваев вскоре после вторжения российских войск в соседнюю страну выпустил несколько антивоенных эпизодов "Масяни". Богослов Кураев, в октябре покинувший Россию, в августе 2022 года был оштрафован на 30 тысяч рублей по обвинению в "дискредитации" армии РФ. Его публичные высказывания неоднократно шли вразрез с официальной позицией РПЦ.

Несколько сотен "иноагентов"

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году. С тех пор в проскрипционные списки были внесены несколько сотен организаций и физических лиц.

Реестр физических лиц-"иноагентов" был запущен в начале апреля 2022 года, став четвертым подобным перечнем наряду со списком НКО-"иноагентов", СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных организаций-"иноагентов". С декабря 2022 года закон позволяет объявлять "иноагентами" тех, кто получает "поддержку из-за рубежа", а также "находится под иностранным влиянием".

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