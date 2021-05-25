Минтранс Беларуси обнародовал фрагмент переговоров пилота Ryanair с диспетчером

Министерство транспорта Беларуси во вторник, 25 мая, опубликовало расшифровку фрагмента переговоров экипажа самолета Ryanair, экстренно посаженного в Минске, с белорусскими диспетчерами. Согласно документу, в 9:30 утра 23 мая диспетчер Минского аэропорта сообщил пилоту Ryanair, что "по сведениям спецслужб" на борту самолета находится бомба, которая может быть приведена в действие над Вильнюсом.

Далее диспетчер говорит, что электронное сообщение о минировании самолета поступило сотрудникам нескольких аэропортов, и предлагает "по соображениям безопасности" совершить экстренную посадку в Минске. Во время переговоров пилот интересуется, кто именно рекомендует совершить посадку в Минске - компания Ryanair, аэропорт Афин, откуда вылетел лайнер, или аэропорт Минска. "Это наша рекомендация", - отвечает диспетчер.

Фрагмент расшифровки заканчивается на отметке 9:57, когда пилот и диспетчер обсуждают технические детали посадки.

Экстренная посадка самолета Ryanair

Самолет Ryanair совершал рейс по маршруту Афины-Вильнюс. Минтранс Беларуси сообщил, что угроза взорвать самолет поступила от палестинского радикального движения ХАМАС, однако ХАМАС опроверг эту информацию. После посадки лайнера белорусские власти задержали находившегося на борту известного белорусского блогера Романа Протасевича и его девушку - гражданку России.

Германия, Евросоюз, США и другие страны Запада резко раскритиковали действия Беларуси, обвинив ее в государственном терроризме и пригрозив расширением санкций. Они также потребовали незамедлительно освободить Протасевича.

Отказ от использования воздушного пространства

После инцидента с самолетом Ryanair, многие европейские авиакомпании отказались от использования воздушного пространства Беларуси. Евросовет распорядился запретить государственной авиакомпании "Белавиа" полеты во все страны ЕС. Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью.

Правительство Беларуси 25 мая сообщило, что оно пригласило экспертов по международному авиасообщению в Минск для расследования инцидента с самолетом Ryanair. В числе прочих, приглашены представители Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и эксперты Евросоюза.

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