 Минторговли США опубликовало ″черный список″ российских компаний | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Минторговли США опубликовало "черный список" российских компаний

На крупнейшие оборонные предприятия России наложены ограничения американского министерства торговли. Теперь американские экспортеры должны сверяться с "черным списком".

Российский истребитель Су-35

Российский истребитель Су-35

Министерство торговли США опубликовало в понедельник, 21 декабря, список российских и китайских предприятий, которые связаны с оборонными секторами этих стран и таким образом подпадают под американские ограничения. В список вошли 58 китайских и 45 российских компаний, включая корпорацию "Ростех", входящие в нее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), компании "МиГ" и "Туполев", "Оборонпром", а также министерство обороны и Служба внешней разведки России. Под ограничения попали, кроме того, "Вертолеты России", Казанский вертолетный завод, Специальный летный отряд "Россия", корпорация "Иркут" и РКЦ "Прогресс", "Адмиралтейские верфи", компания "Сухой".

Вошедшие в список компании не смогут покупать в США определенные товары и технологии. Таким образом Вашингтон предпринял меры для того, чтобы американские технологии не пошли на пользу "дестабилизирующим военным программам" двух стран.

С этим списком, в частности, могут сверяться американские экспортеры, желающие продать товары или услуги российским компаниям. Между тем по меньшей мере часть вошедших в список компаний уже находится в санкционных списках США.

"Мы уже забыли, как это - жить без санкций. Поэтому ничего нового. Очередной виток недружественных действий и дополнительный стимул для нас работать еще лучше", - прокомментировали в "Ростехе" попадание в "черный список".

Смотрите также: 

Смотреть видео 04:26

О чем предстоит договариваться Путину и Байдену

  • Пограничный контроль в британском аэропорту Хитроу

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Запрет на въезд и заморозка активов

    В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.

  • Офис компании Роснефть в Москве и часть Кремлевской стены

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Секторальные санкции в связи с событиями в Украине

    16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Новатэк", а также "Газпромбанка" и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней. С ВЭБом и "Газпромбанком" запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, "Россельхозбанк" и Объединенная судостроительная корпорация.

  • Вход в филиал Сбербанка в Москве

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ЕС последовал примеру США

    Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

  • Нефтедобывающая платформа Приразломная.

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Российская нефтянка под санкциями

    Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

  • Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров держит автомат, произведенный концерном Калашников

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ВПК под прицелом

    Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

  • Штаб-квартира ФСБ РФ на Лубянке

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции в отношении силовиков

    В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.

  • Предприниматель Олег Дерипаска и президент РФ Владимир Путин

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы

    В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее "Кремлевского доклада". Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

  • Британские военные в масках и защитных костюмах

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции за отравление Скрипалей

    27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке.

    Автор: Ирина Филатова


Аудио- и видеофайлы по теме

Трамп и Меркель: история непростых отношений лидеров США и Германии  

Джо Байден меняет свое отношение к "Северному потоку-2"?  

Также по теме

USA Automobilindustrie - US-Regierung untersucht erneut Abgas-Deal

Россиянин обвиняется в незаконном экспорте стратегических технологий из США 19.12.2020

Глава двух российских компаний Ильяс Сабиров создал сеть для нелегального вывоза из США в РФ радиационно стойких интегральных схем, утверждает следствие. Его компании внесены в черный список Минюста США.

USA, Washington I Außenministerium der Vereinigten Staaten I State Department

США ввели санкции против трех компаний из РФ 24.11.2020

Санкции США введены против компаний из России и Китая, которые подозреваются в поставках в Иран, Сирию и КНДР товаров, необходимых для создания оружия массового уничтожения.

Deutschland Lubmin Nord Stream 2 Anlage

"Северный поток - 2": Чем ответит ЕС на санкции США? 09.11.2020

Вашингтон усиливает нажим на европейских участников строительства газопроводного проекта "Северный поток - 2". В Евросоюзе разрабатывают механизмы защиты от такого рода мер экономического принуждения.

Реклама

Самые читаемые

Новый, более заразный штамм коронавируса обнаружен и в Италии  

Как война в Нагорном Карабахе лишила немецкую армию вооруженных дронов  

Редчайшее сближение Юпитера и Сатурна. Не пропустите!  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно