Минторговли США опубликовало "черный список" российских компаний

Министерство торговли США опубликовало в понедельник, 21 декабря, список российских и китайских предприятий, которые связаны с оборонными секторами этих стран и таким образом подпадают под американские ограничения. В список вошли 58 китайских и 45 российских компаний, включая корпорацию "Ростех", входящие в нее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), компании "МиГ" и "Туполев", "Оборонпром", а также министерство обороны и Служба внешней разведки России. Под ограничения попали, кроме того, "Вертолеты России", Казанский вертолетный завод, Специальный летный отряд "Россия", корпорация "Иркут" и РКЦ "Прогресс", "Адмиралтейские верфи", компания "Сухой".

Вошедшие в список компании не смогут покупать в США определенные товары и технологии. Таким образом Вашингтон предпринял меры для того, чтобы американские технологии не пошли на пользу "дестабилизирующим военным программам" двух стран.

С этим списком, в частности, могут сверяться американские экспортеры, желающие продать товары или услуги российским компаниям. Между тем по меньшей мере часть вошедших в список компаний уже находится в санкционных списках США.

"Мы уже забыли, как это - жить без санкций. Поэтому ничего нового. Очередной виток недружественных действий и дополнительный стимул для нас работать еще лучше", - прокомментировали в "Ростехе" попадание в "черный список".

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