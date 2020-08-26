США включили в санкционный список три российских НИИ

США внесли в черный список три российских научно-исследовательских института. Об этом говорится в сообщении министерства торговли США, обнародованном в среду, 26 августа. В документе поясняется, что бюро по вопросам промышленности и безопасности американского Минторга пришло к выводу о том, что деятельность этих трех НИИ противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США.

В черном списке, в котором, помимо российских, оказались и десятки организаций из КНР, Гонконга, Индонезии, Малайзии, Омана, Пакистана, ОАЭ, Франции и Швейцарии, попали 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны РФ (33-й ЦНИИИ), 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ (48-й ЦНИИ) и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

33-й ЦНИИИ является ведущим НИИ в области радиационной, химической и биологической защиты, 48-й ЦНИИ - головной разработчик в России средств защиты от наступательного биологического вооружения, участвовавший и в разработке вакцины от коронавируса вместе с Центром имени Гамалеи. Между тем ГосНИИОХТ является головным разработчиком всех технологий уничтожения отравляющих веществ, используемых на российских объектах по уничтожению химоружия. СМИ писали, что в филиале этого НИИ в Шиханах разрабатывался яд "Новичок".

Подозрения в отношении российских НИИ

В сообщении Минторга США говорится, что эти три института подозреваются в связях с российскими программами химического оружия и биологических вооружений.

"Есть веские основания полагать, что 33-й ЦНИИИ является объектом Министерства обороны РФ, связанным с российской химической программой и полигоном химического оружия, а также что ГосНИИОХТ связан с российской программой химического оружия. Имеются также веские основания полагать, что 48-й ЦНИИ связан с российской программой разработки биологического оружия", - говорится в документе.

Реакция на санкции в Госдме РФ

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий резко раскритиковал решение США, назвав его "странным" и "неаргументированным". "Санкции США против российских НИИ - это проявление недобросовестной конкуренции и, возможно, досады в связи с созданием в России вакцины от коронавируса", - сказал он, подчеркнув, что "Россия никогда не вела и не ведет никаких скрытых разработок в области химического оружия".

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