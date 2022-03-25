 Минюст внес в список НКО-″иноагентов″ издателя ″Троицкого варианта″ | Новости из Германии о России | DW | 25.03.2022

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Россия

Минюст внес в список НКО-"иноагентов" издателя "Троицкого варианта"

Издатель газеты "Троицкий вариант - наука" внесен в реестр НКО-"иноагентов", сайт издания заблокирован.

Листок с надписью Иностранный агент, приколотый к спине мужчины

Министерство юстиции России обновило реестр НКО, выполняющих функции "иностранных агентов", и внесло в него автономную некоммерческую организацию, издававшую научно-популярную газету "Троицкий вариант - наука" (ТВН). До этого был заблокирован сайт издания. Решение о расширении перечня обнародовано на сайте Минюста в четверг, 24 марта.

"Троицкий вариант - наука" существовала с 1988 года.

Письмо против ввода войск РФ в Украину

В октябре 2021 года ТВН опубликовала открытое письмо представителей академического сообщества к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову со словами поддержки ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева. Генпрокуратура настаивала на его переводе из-под домашнего ареста в СИЗО.

Кроме того, по данным "Медиазоны", издание разместило на своем сайте письмо против вторжения войск РФ в Украину, его подписали больше 7 600 ученых и научных журналистов из России и из-за рубежа.

В список "иноагентов" также внесли фонд развития филантропии "КАФ" и санкт-петербургскую экологическую организацию "Друзья Балтики".

Около 400 организаций и физлиц

В России "иноагентами" признаны около 400 организаций и физических лиц. Физические лица, объявленные "СМИ-иностранными агентами", включаются в тот же реестр, что и организации с таким статусом.

В начале марта Госдума во втором, основном, чтении одобрила поправку, согласно которой в России создадут единый реестр физических лиц, которые были объявлены "иностранными агентами".

В этот список будут включены физические лица, которые сами признаны "иноагентами", а также бывшие и действующие работники, учредители и руководители СМИ, некоммерческих организаций и общественных объединений, "выполняющих функции иностранного агента".

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  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

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    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 25:38

В России продолжается борьба против "иностранных агентов"? Европа в фокусе

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