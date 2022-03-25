Минюст внес в список НКО-"иноагентов" издателя "Троицкого варианта"

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Издатель газеты "Троицкий вариант - наука" внесен в реестр НКО-"иноагентов", сайт издания заблокирован.
Министерство юстиции России обновило реестр НКО, выполняющих функции "иностранных агентов", и внесло в него автономную некоммерческую организацию, издававшую научно-популярную газету "Троицкий вариант - наука" (ТВН). До этого был заблокирован сайт издания. Решение о расширении перечня обнародовано на сайте Минюста в четверг, 24 марта.
"Троицкий вариант - наука" существовала с 1988 года.
В октябре 2021 года ТВН опубликовала открытое письмо представителей академического сообщества к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову со словами поддержки ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева. Генпрокуратура настаивала на его переводе из-под домашнего ареста в СИЗО.
Кроме того, по данным "Медиазоны", издание разместило на своем сайте письмо против вторжения войск РФ в Украину, его подписали больше 7 600 ученых и научных журналистов из России и из-за рубежа.
В список "иноагентов" также внесли фонд развития филантропии "КАФ" и санкт-петербургскую экологическую организацию "Друзья Балтики".
В России "иноагентами" признаны около 400 организаций и физических лиц. Физические лица, объявленные "СМИ-иностранными агентами", включаются в тот же реестр, что и организации с таким статусом.
В начале марта Госдума во втором, основном, чтении одобрила поправку, согласно которой в России создадут единый реестр физических лиц, которые были объявлены "иностранными агентами".
В этот список будут включены физические лица, которые сами признаны "иноагентами", а также бывшие и действующие работники, учредители и руководители СМИ, некоммерческих организаций и общественных объединений, "выполняющих функции иностранного агента".
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