Минюст внес в список НКО-"иноагентов" издателя "Троицкого варианта"

Министерство юстиции России обновило реестр НКО, выполняющих функции "иностранных агентов", и внесло в него автономную некоммерческую организацию, издававшую научно-популярную газету "Троицкий вариант - наука" (ТВН). До этого был заблокирован сайт издания. Решение о расширении перечня обнародовано на сайте Минюста в четверг, 24 марта.

"Троицкий вариант - наука" существовала с 1988 года.

Письмо против ввода войск РФ в Украину

В октябре 2021 года ТВН опубликовала открытое письмо представителей академического сообщества к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову со словами поддержки ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева. Генпрокуратура настаивала на его переводе из-под домашнего ареста в СИЗО.

Кроме того, по данным "Медиазоны", издание разместило на своем сайте письмо против вторжения войск РФ в Украину, его подписали больше 7 600 ученых и научных журналистов из России и из-за рубежа.

В список "иноагентов" также внесли фонд развития филантропии "КАФ" и санкт-петербургскую экологическую организацию "Друзья Балтики".

Около 400 организаций и физлиц

В России "иноагентами" признаны около 400 организаций и физических лиц. Физические лица, объявленные "СМИ-иностранными агентами", включаются в тот же реестр, что и организации с таким статусом.

В начале марта Госдума во втором, основном, чтении одобрила поправку, согласно которой в России создадут единый реестр физических лиц, которые были объявлены "иностранными агентами".

В этот список будут включены физические лица, которые сами признаны "иноагентами", а также бывшие и действующие работники, учредители и руководители СМИ, некоммерческих организаций и общественных объединений, "выполняющих функции иностранного агента".

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