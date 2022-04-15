Минюст РФ внес Юрия Дудя и Екатерину Шульман в список СМИ-"иноагентов"

Министерство юстиции России в пятницу, 15 апреля, внесло в перечень СМИ, выполняющих функции "иностранного агента" еще девять человек. В их числе - видеоблогер Юрий Дудь, политолог Екатерина Шульман и художник-карикатурист Сергей Елкин.

Помимо них, в список включен главный редактор The Insider Роман Доброхотов, журналист Карен Шаинян, обозреватель проекта "Север.Реалии" Кирилл Кругликов, обозреватель "Псковской губернии" Алексей Семенов, а также Мария Сабунаева и Регина Дзугкоева. На данный момент в реестре СМИ-"иноагентов" числятся 142 человека.

Около 400 "иноагентов" в России

В соответствии с законом об "иностранных агентах", принятым в России в 2012 году, в РФ "иноагентами" признаны сейчас около 400 организаций и физических лиц. В начале апреля Минюст запустил реестр физических лиц, выполняющих функции "иностранных агентов", наряду со списком НКО-"иноагентов", СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных организаций-"иноагентов".

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