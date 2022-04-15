 Минюст РФ внес Юрия Дудя и Екатерину Шульман в список СМИ-″иноагентов″ | Новости из Германии о России | DW | 15.04.2022

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Россия

Минюст РФ внес Юрия Дудя и Екатерину Шульман в список СМИ-"иноагентов"

Перечень СМИ-"иноагентов" пополнили 9 человек, в том числе главный редактор The Insider Роман Доброхотов и карикатурист Сергей Елкин.

Лист бумаги с надписью Иностранный агент. Прямая трансляция в Госдеп на клетчатой рубашке

Министерство юстиции России в пятницу, 15 апреля, внесло в перечень СМИ, выполняющих функции "иностранного агента" еще девять человек. В их числе - видеоблогер Юрий Дудь, политолог Екатерина Шульман и художник-карикатурист Сергей Елкин.

Помимо них, в список включен главный редактор The Insider Роман Доброхотов, журналист Карен Шаинян, обозреватель проекта "Север.Реалии" Кирилл Кругликов, обозреватель "Псковской губернии" Алексей Семенов, а также Мария Сабунаева и Регина Дзугкоева. На данный момент в реестре СМИ-"иноагентов" числятся 142 человека.

Около 400 "иноагентов" в России

В соответствии с законом об "иностранных агентах", принятым в России в 2012 году, в РФ "иноагентами" признаны сейчас около 400 организаций и физических лиц. В начале апреля Минюст запустил реестр физических лиц, выполняющих функции "иностранных агентов", наряду со списком НКО-"иноагентов", СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных организаций-"иноагентов".

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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Кто и как собирается править законы об "иноагентах"

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