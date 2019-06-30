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Министерство иностранных дел Турции

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Новости

27 марта 2024 г.

Неизвестные напали на генконсульство Турции в Ганновере

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Контекст

МИД Турции

Признание геноцида армян: посла США вызвали в МИД Турции

Признание геноцида армян: посла США вызвали в МИД Турции

В МИД Турции заявили, что высказывания главы Белого дома о геноциде армян не имеют под собой законных оснований.
Политика25 апреля 2021 г.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа

Бахрейн и Израиль устанавливают дипломатические отношения

Бахрейн и Израиль устанавливают дипломатические отношения

Сближение Израиля и Бахрейна поспособствует притоку инвестиций в экономику, считает израильский премьер Нетаньяху.
Политика12 сентября 2020 г.
Бомбардировка города Саракеб в Идлибе

Анкара обвинила Дамаск в ударе по турецким позициям в Идлибе

Анкара обвинила Дамаск в ударе по турецким позициям в Идлибе

В результате обстрела турецких военных в Идлибе погибли около 30 человек. В Анкаре обвиняют в авиаударе ВВС Сирии.
Политика27 февраля 2020 г.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Глава МИД Турции обрушился на Евросоюз с критикой

Глава МИД Турции обрушился на Евросоюз с критикой

Турция вправе открыть границы для беженцев, поскольку Евросоюз не выполняет свои обязательства по отношению к Анкаре.
Политика23 января 2020 г.
"Белые каски" в городе Мааррате-ан-Нуумане после авиаудара, 22 июля 2019 года

В Анкаре назвали Москву ответственной за атаки в Идлибе

В Анкаре назвали Москву ответственной за атаки в Идлибе

Минобороны России отвергло обвинения в причастности к удару по рынку в провинции Идлиб.
Политика22 июля 2019 г.
Боец ЛНА (Фото из архива)

Турция потребовала от ЛНА срочно освободить своих граждан

Турция потребовала от ЛНА срочно освободить своих граждан

В случае отказа от их освобождения подразделения ЛНА станут "законными целями".
Политика30 июня 2019 г.
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