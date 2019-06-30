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Министерство иностранных дел Турции
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Новости
27.03.2024
27 марта 2024 г.
Неизвестные напали на генконсульство Турции в Ганновере
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Контекст
Признание геноцида армян: посла США вызвали в МИД Турции
Признание геноцида армян: посла США вызвали в МИД Турции
В МИД Турции заявили, что высказывания главы Белого дома о геноциде армян не имеют под собой законных оснований.
Политика
25.04.2021
25 апреля 2021 г.
Бахрейн и Израиль устанавливают дипломатические отношения
Бахрейн и Израиль устанавливают дипломатические отношения
Сближение Израиля и Бахрейна поспособствует притоку инвестиций в экономику, считает израильский премьер Нетаньяху.
Политика
12.09.2020
12 сентября 2020 г.
Анкара обвинила Дамаск в ударе по турецким позициям в Идлибе
Анкара обвинила Дамаск в ударе по турецким позициям в Идлибе
В результате обстрела турецких военных в Идлибе погибли около 30 человек. В Анкаре обвиняют в авиаударе ВВС Сирии.
Политика
27.02.2020
27 февраля 2020 г.
Глава МИД Турции обрушился на Евросоюз с критикой
Глава МИД Турции обрушился на Евросоюз с критикой
Турция вправе открыть границы для беженцев, поскольку Евросоюз не выполняет свои обязательства по отношению к Анкаре.
Политика
23.01.2020
23 января 2020 г.
В Анкаре назвали Москву ответственной за атаки в Идлибе
В Анкаре назвали Москву ответственной за атаки в Идлибе
Минобороны России отвергло обвинения в причастности к удару по рынку в провинции Идлиб.
Политика
22.07.2019
22 июля 2019 г.
Турция потребовала от ЛНА срочно освободить своих граждан
Турция потребовала от ЛНА срочно освободить своих граждан
В случае отказа от их освобождения подразделения ЛНА станут "законными целями".
Политика
30.06.2019
30 июня 2019 г.
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