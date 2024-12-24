Участники войны против Украины не получат льготную ипотеку

Министерство финансов России отклонило инициативу депутатов Госдумы принять льготную - под 2% годовых - программу ипотечного кредитования участников войны России против Украины. В ответе замглавы Минфина Ивана Чебескова, который цитирует во вторник, 24 декабря, агентство РИА "Новости", указано, что действующие программы "привели к значительным диспропорциям на рынке ипотечного кредитования" и что условия неоднократно продлевали и расширяли, распространяя их на все больший круг граждан и объектов, но в итоге льготная ипотека превратилась из точечной меры в массовый продукт.

"Это… не позволило достичь всех поставленных целей, прежде всего, - по повышению доступности жилья для граждан", - пояснили в министерстве, уточнив, что для введения новых ипотечных механизмов необходимы дополнительные средства из бюджета, однако их источники не определены.

Сбербанк поднял ставки по базовым ипотечным программам

Сбербанк с 15 ноября поднял ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 процентных пункта. Таким образом минимальная ставка по кредитам на строящееся жилье составила 28,4%, на готовое - 28,1%.

С 15 ноября Сбербанк также увеличил на 1-2,5 процентных пункта средневзвешенные ставки при оформлении кредита по программе семейной ипотеки сверх установленного государством лимита.

Минимальная ставка для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области выросла до 11,8% при сумме кредита от 13,5 млн рублей. Для остальных регионов при сумме кредита свыше семи миллионов ставка составила 12,9%.

По программе "Ипотека для ИТ" ставка увеличилась до 13% при сумме кредита от 10,5 млн рублей.