Минфин ФРГ купил данные об имуществе граждан Германии в Дубае

Федеральное налоговое ведомство Германии по личному указанию министра финансов ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) купило диск, на котором содержатся "имеющие отношение к налоговым вопросам данные из эмирата Дубай". Такое заявление сделал Шольц в пятницу, 11 июня, в Берлине.

"Речь идет о выявлении возможных налоговых преступлений. Укрывательство от уплаты налогов - это не какое-то мелкое правонарушение, а преступление. В данном случае поблажек быть не может", - подчеркнул политик, который на выборах бундестага в сентябре поборется за пост канцлера Германии.

Ранее о том, что Олаф Шольц дал указание купить данные, которые, вероятно, помогут раскрыть масштабные налоговые махинации, сообщил немецкий еженедельник Der Spiegel. Отмечалось, что приобретенный федеральным налоговым ведомством диск содержит данные миллионов налогоплательщиков, в том числе нескольких тысяч граждан Германии, обладающих участками земли и недвижимостью в Дубае.

Покупка данных недобросовестных налогоплательщиков в ФРГ

По словам Шольца, приобретение Минфином этих данных позволит раскрыть серьезные случаи укрывательства от уплаты налогов, к которым причастны жители различных федеральных земель ФРГ. По сведениям Der Spiegel, продать данные предложил анонимный источник, цена сделки составила в итоге два миллиона евро.

Это первый случай покупки таких данных федеральным налоговым ведомством. Ранее аналогичные сделки совершали федеральные земли или другие федеральные структуры, в частности Федеральная разведывательная служба Германии (BND).

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