 Минфин ФРГ купил данные об имуществе граждан Германии в Дубае | Новости из Германии о Германии | DW | 11.06.2021

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Германия

Минфин ФРГ купил данные об имуществе граждан Германии в Дубае

Министр финансов Германии Олаф Шольц рассчитывает при помощи данных о состоянии граждан ФРГ в Дубае раскрыть масштабные налоговые махинации.

Министр финансов Германии, кандидат на пост канцлера страны Олаф Шольц

Министр финансов Германии Олаф Шольц

Федеральное налоговое ведомство Германии по личному указанию министра финансов ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) купило диск, на котором содержатся "имеющие отношение к налоговым вопросам данные из эмирата Дубай". Такое заявление сделал Шольц в пятницу, 11 июня, в Берлине.

"Речь идет о выявлении возможных налоговых преступлений. Укрывательство от уплаты налогов - это не какое-то мелкое правонарушение, а преступление. В данном случае поблажек быть не может", - подчеркнул политик, который на выборах бундестага в сентябре поборется за пост канцлера Германии.

Ранее о том, что Олаф Шольц дал указание купить данные, которые, вероятно, помогут раскрыть масштабные налоговые махинации, сообщил немецкий еженедельник Der Spiegel. Отмечалось, что приобретенный федеральным налоговым ведомством диск содержит данные миллионов налогоплательщиков, в том числе нескольких тысяч граждан Германии, обладающих участками земли и недвижимостью в Дубае.

Покупка данных недобросовестных налогоплательщиков в ФРГ

По словам Шольца, приобретение Минфином этих данных позволит раскрыть серьезные случаи укрывательства от уплаты налогов, к которым причастны жители различных федеральных земель ФРГ. По сведениям Der Spiegel, продать данные предложил анонимный источник, цена сделки составила в итоге два миллиона евро.

Это первый случай покупки таких данных федеральным налоговым ведомством. Ранее аналогичные сделки совершали федеральные земли или другие федеральные структуры, в частности Федеральная разведывательная служба Германии (BND).  

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    В Германии действует прогрессивная шкала налогообложения: размер налога зависит от величины годового дохода налогоплательщика. Например, для не состоящих в браке жителей Германии доход до 8 472 евро в год налогом не облагается. Начиная с этой суммы, действует ставка в 14%, которая увеличивается по мере роста дохода. По максимальной ставке в 42% налогом облагается доход от 52 881 евро в год.

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    Ставка ставке рознь

    Прогрессивная шкала работает таким образом, что если годовой доход превышает границу в 52 881 евро, то по максимальной ставке облагается только разница между этим значением и собственно суммой дохода. Остальная часть заработанной за год суммы облагается по более низкой ставке. В итоге совокупная процентная ставка, по которой люди фактически платят налог, оказывается значительно ниже 42%.

  • Infografik Steuerklassen russisch

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    Вступать в брак - выгодно

    Ставка налога для семейных пар в Германии гораздо ниже, чем для холостяков. В зависимости от социального статуса и семейного положения налогоплательщики в стране делятся на шесть налоговых классов. Комбинация третьего и пятого классов - самая выгодная. Ее могут выбрать семьи, в которых у супругов большая разница в доходах. Самый невыгодный класс - шестой: здесь налоговые отчисления самые большие.

    Автор: Ирина Филатова


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