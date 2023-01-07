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Китайский предприниматель,основатель финтех-компании Ant Group Джек Ма
Джек МаФото: Bobby Yip/File Photo/REUTERS
Экономика и бизнесКитай

Миллиардер из КНР Джек Ма теряет контроль над Ant Group

Александра Иванова
32 мин. назад

Доля Джека Ма в финтех-гиганте Ant Group сократится с более 50% до 6,2%. В заявлении компании указано, что проводимые изменения призваны оптимизировать корпоративное управление.

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Китайский миллиардер, основатель компании Ant Group Джек Ма потеряет контроль над этим финтех-гигантом. Как следует из пресс-релиза компании, обнародованного в субботу, 7 января, в ней изменится состав акционеров и распределение голосующих прав.

В результате этих изменений доля Ма в Ant Group сократится до 6,2 процента, подсчитали в агентстве Reuters. Ранее предприниматель, являющейся также основателем платформы для онлайн-торговли Alibaba, владел лично и через связанные с ним структуры более чем 50 процентами компании. Сообщается, что в состав директоров Ant Group также войдет пятый независимый директор, после чего независимые директора получат большинство в этом органе.

В заявлении Ant Group указано, что проводимые изменения призваны оптимизировать корпоративное управление и "согласовать интересы акционеров при голосовании с их экономическими интересами".

По оценке агентства dpa, эти шаги являются признаком того, что Ма впал в немилость у властей Китая, которые все сильнее регулируют технологический сектор.

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