МИД стран "большой семерки" осудили Иран за атаку на танкер у берегов Омана

Министры иностранных дел стран "группы семи" (G7) решительно осудили атаку беспилотных летательных аппаратов на нефтяной танкер MT Mercer Street у берегов Омана. Все доступные доказательства "отчетливо" указывают, что ответственность за "осознанное и целенаправленное" нападение лежит на Иране, говорится в совместном заявлении, опубликованном в пятницу, 6 августа. Подобным действиям, являющимся явным нарушением международного права, "нет оправдания", сказано далее.

Поведение Тегерана, в частности, поддержка марионеточных сил и негосударственных вооруженных формирований угрожает миру и безопасности, отметили главы внешнеполитических ведомств государств "большой семерки". Они призвали Иран прекратить любую деятельность, идущую вразрез с резолюциями Совета безопасности ООН.

Нападение на танкер в Индийском океане

Неизвестные беспилотные летательные аппараты 29 июля атаковали нефтяной танкер MT Mercer Street у побережья Омана в Индийском океане. Судно принадлежит японской фирме, однако его эксплуатацию осуществляет израильская судоходная компания Zodiac Maritime. В результате атаки на судно погибли два члена экипажа - гражданин Румынии и подданный Великобритании.

США, Великобритания и Израиль обвинили в этом нападении Иран. Тегеран же категорически отрицает причастность к инциденту.

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