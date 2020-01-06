 МИД стран ″большой семерки″ осудили Иран за атаку на танкер у берегов Омана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.08.2021

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Мир

МИД стран "большой семерки" осудили Иран за атаку на танкер у берегов Омана

Существующие доказательства четко указывают на ответственность Ирана за "осознанное и целенаправленное" нападение на танкер MT Mercer Street в Индийском океане, заявили главы МИД стран G7.

Нефтяной танкер MT Mercer Street около Кейптауна

Нефтяной танкер MT Mercer Street (фото из архива)

Министры иностранных дел стран "группы семи" (G7) решительно осудили атаку беспилотных летательных аппаратов на нефтяной танкер MT Mercer Street у берегов Омана. Все доступные доказательства "отчетливо" указывают, что ответственность за "осознанное и целенаправленное" нападение лежит на Иране, говорится в совместном заявлении, опубликованном в пятницу, 6 августа. Подобным действиям, являющимся явным нарушением международного права, "нет оправдания", сказано далее.

Поведение Тегерана, в частности, поддержка марионеточных сил и негосударственных вооруженных формирований угрожает миру и безопасности, отметили главы внешнеполитических ведомств государств "большой семерки". Они призвали Иран прекратить любую деятельность, идущую вразрез с резолюциями Совета безопасности ООН.

Нападение на танкер в Индийском океане

Неизвестные беспилотные летательные аппараты 29 июля атаковали нефтяной танкер MT Mercer Street у побережья Омана в Индийском океане. Судно принадлежит японской фирме, однако его эксплуатацию осуществляет израильская судоходная компания Zodiac Maritime. В результате атаки на судно погибли два члена экипажа - гражданин Румынии и подданный Великобритании.

США, Великобритания и Израиль обвинили в этом нападении Иран. Тегеран же категорически отрицает причастность к инциденту.

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    Автор: Инза Вреде, Ксения Сафронова


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