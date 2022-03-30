Межпарламентская ассамблея СНГ: тема Украины почти не прозвучала

Торжественное заседание Межпарламентской ассамблеи (МПА) стран СНГ в Алматы, приуроченное к 30-летию ее создания, которое случилось в этом же городе, началось 29 марта с традиционных приветствий от глав государств-участников этой организации. Их зачитали руководителями делегаций парламентов стран Содружества.

Выступавшие особо подчеркнули весомый вклад МПА в совершенствовании национальных законодательств, демократии и гражданского общества в СНГ. В ряде случаев в приветствиях отмечались экономические успехи стран за прошедшие три десятилетия и выражалась надежда на дальнейшее углубление партнерства в рамках СНГ "в области здравоохранения, стандартизации, науки, инноваций, образовании и культуры".

Сюрприз от Кыргызстана

На этом фоне несколько неожиданным оказался один пассаж из приветствия от президента Кыргызстана Садыра Жапарова, которое зачитал спикер кыргызского парламента Талант Мамытов. "Соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991 года и Алматинская декларация от 21 декабря 1991 года в своих заложенных принципах сохраняет актуальность и в наши дни. Особенно это касается положений о территориальной целостности и нерушимости существующих границ", - зачитал слова президента Жапарова Талант Мамытов.

Садыр Жапаров (фото из архива)

По залу заседания в алматинском Доме дружбы, где и проходила встреча парламентариев СНГ, прокатился легкий шорох. Аналитики позже указали, что это высказывание Жапарова необязательно касалось событий в Украине. У Кыргызстана есть территориальные споры с Таджикистаном, глава верхней палаты парламента которого Рустам Эмомали выступал следом за Мамытовым. Но начало было положено, а позже выяснилось, что за исключением Беларуси похожего мнения придерживаются и представители других стран СНГ.

Сильнее всего это проявилось в ходе дискуссий о перспективах деятельности МПА в сфере международной политики. "К сожалению, юбилейное заседание МПА СНГ проходит в условиях беспрецедентной геополитической напряженности в мире. Наша страна придерживается позиции неделимости безопасности и безальтернативности мирного решения международных проблем на основе международного права и устава ООН. В этой связи мы поддерживаем любые усилия, направленные на продвижение переговорного процесса", - отметил председатель казахстанского Сената Маулен Ашимбаев, так и не упомянувший в своем выступлении Украину, хотя ее флаг был установлен в фойе Дома дружбы.

"Новая эпоха" с призывом к пониманию

О сложности международной обстановки говорила и спикер Совета Республики Беларуси Наталья Кочанова, особо подчеркнув, что МПА СНГ "есть за что бороться" в текущих условиях. "Попытки посеять вражду и ненависть между нашими странами кратно усиливаются. Нас пытаются запугать, заставить забыть свое прошлое, отречься друг от друга, подорвать веру в то, что мы - народы одного геополитического пространства и общей судьбы. Возможно, именно сейчас мы переживаем самое серьезное сражение в нашей истории за единство братских народов. Нас всех поодиночке пытаются изматывать испытаниями на прочность", - заявила Наталья Кочанова, добавив, что для стран СНГ и МПА "открывается новая эпоха возможностей".

При этом Кочанова также не упомянула в своей речи Украину. Оказалось, что украинский вопрос - это прерогатива делегации РФ. Зампредседателя Госдумы Иван Мельников обвинил внешние силы, которые вынудили Россию начать специальную военную операцию.

"Как представитель Госдумы могу сообщить, что все партии, представленные в парламенте, занимают консолидированную позицию в поддержке поставленных задач. И никто нас не принуждает, кроме самой жизни. Мы хорошо знаем обстановку, мы живем с ней много лет и знакомы со всеми ее нюансами. Все вы тоже рядом, отлично знаете историю, поэтому много лучше понимаете, чем руководствуется Россия", - пояснил Мельников. И призвал поверить РФ, которая, по его словам, часто оказывается правой в своих опасениях и прогнозах.

Без общения со СМИ

Однако участники заседания из других стран СНГ и далее избегали в своих выступлениях упоминания Украины, в большей степени делая упор на необходимости сотрудничества в области политики и экономики при обязательном соблюдении условий взаимного уважения и учета интересов каждой из стран-участниц СНГ.

Брифинг для СМИ в итоге отменили

Возможно, по этой причине организаторы торжественного заседания МПА в самый последний момент решили отказаться от проведения брифинга для СМИ, значительная часть которых была представлена кремлевским пулом. Выход к прессе свелся к фотосессии глав прибывших в Алматы делегаций на фоне государственных флагов стран-членов СНГ.

Смотрите также:

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Первый договор после распада СССР В 1992 году Минск и Москва подписали первый после распада СССР договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. С тех пор счет официальным документам об углублении интеграции идет на сотни. РБ и РФ входят в различные объединения, в том числе, и с другими странами постсоветского пространства - Союзное государство РБ и РФ, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия "Россия - это святое" "Россия для нас - это святое", - неоднократно заверял белорусский президент Александр Лукашенко. В декабре 1999-го он подписал договор о Союзном государстве Беларуси и России с бывшим в то время президентом РФ Борисом Ельциным. Лукашенко рвался в союз с Москвой, надеясь стать главой этого объединения. Но с приходом во власть Владимира Путина надежды Лукашенко рухнули.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Союз без гимна В Союзном государстве РБ и РФ есть общий парламент, кабинет министров, Госсовет и даже СМИ. Но флага, герба и гимна нет, а руководство осуществляется на основе ротации. Этот союз не признан субъектом международного права. К тому же смысл интеграции Минск и Москва понимают по-разному. Кремль рассчитывает на политическую привязку союзника. Беларусь же добивается внутрироссийских цен на газ и нефть.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Cоциальный пакет в действии Реальную выгоду от Союзного государства получили граждане Беларуси и России. В 2006 году был подписан пакет международных договоров, подтвердивших равные права белорусов и россиян на свободу передвижения и трудовую деятельность, а также в сфере здравоохранения и образования.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Торговля как двигатель интеграции Россия - главный торговый партнер Беларуси, на ее долю уже много лет приходится около 50% экспорта и импорта. Доля Беларуси во внешнеторговом обороте РФ в 2016 году составила 5%. Главные статьи белорусских поставок в Россию - сельхозпродукция, грузовые автомобили, седельные тягачи и сельхозтехника. Из РФ в Беларусь идут в основном нефть, газ и черные металлы.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Минск подсчитывает прибыль, а Москва убытки Продажа на запад нефтепродуктов из российского сырья вносит весомый валютный вклад в бюджет Беларуси. За экспорт этой продукции с территории Союзного государства Минск платит РФ пошлины. А в Москве подсчитывают потери - бюджет России только в 2011-2015 годах недополучил 22,3 млрд долларов из-за согласия беспошлинно поставлять союзной Беларуси от 18 до 23 млн тонн нефти ежегодно.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Жизнь взаймы у России Большая часть внешнего долга Беларуси приходится на Россию и Евразийский фонд стабилизации и развития, который так же курирует РФ. В 2017 году российским кредиторам Минск вернет более 1,2 млрд долларов, а в 2018-м должен перечислить 1,5 млрд долларов - почти 80% всех расходов по долгам. По данным Forbes, за последние 10 лет Беларусь получила от России также дотаций и скидок на 60 млрд долларов.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Нефтегазовые войны Историю интеграции Беларуси и России сопровождали нефтегазовые войны. Серьезные противоречия у союзников возникли в 2006, 2010 и 2016 годах. Минск в ответ на удорожание российских энергоносителей грозил перекрыть газ в Европу, вводил транзитные пошлины, а сам отказывался платить. Москва обещала сократить поставки нефти. Союзники приходили к компромиссам, но конфликты появлялись на другой почве.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Продуктовые скандалы Договор о Евразийском союзе, в котором Беларусь и Россия участвуют вместе с Казахстаном, Киргизией и Арменией, с начала действия 1 января 2015 года декларировал свободу рынка и передвижения товаров. На деле же продуктовые скандалы между Минском и Москвой не прекращаются. Россельхознадзор не раз уличал белорусскую сторону в переклейке этикеток и реэкспорте санкционных продуктов из ЕС и Украины.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия На границе союзной дружбы Хотя Лукашенко и премьер РФ Черномырдин еще в 1995 году торжественно выкопали пограничный столб на сухопутной границе Беларуси и России, в феврале 2017-го ФСБ потребовала восстановить погранзону и пограничный контроль. Это реакция РФ на "безвиз" для иностранцев, введенный Минском. Весной 2018-го на межу вернут и российские погранпосты. Таможенный контроль Россия ввела там еще в 2007 году.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Атомный кредит Госкорпорация "Росатом" строит в белорусском Островце атомную станцию. Официальный Минск утверждает, что АЭС снизит зависимость от российского газа. Но противники строительства прогнозируют еще более зависимое положение Беларуси от России. Придется возвращать 10 млрд долларов российского кредита, выделенного на стройку, и платить РФ за закупки ядерного топлива, а затем за его переработку.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Военное сотрудничество После распада СССР в Беларуси остались стратегические военные объекты, подчиненные России на основании межправительственных соглашений. Это узел связи ВМФ в Минской области и радиотехнический узел в Брестской области. Оба объекта не наделены статусом военных баз, там нет летального оружия. Но эксперты указывают, что во время военных действий эти подразделения подвергнутся первому удару.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия "Славянский базар" в Беларуси Фестиваль "Славянский базар" в Витебске затевался в 1992 году как праздник искусств, объединяющий Беларусь, Россию и Украину. В 2001 году здесь собирались президенты Александр Лукашенко, Владимир Путин и Леонид Кучма. На 26-й Международный фестиваль в 2017 году приехали 4 тысячи участников из многих государств. На церемонии открытия Лукашенко нравится выступать в роли радушного хозяина. Автор: Галина Петровская

