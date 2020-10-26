Местные выборы в Украине: победители и побежденные

Ставки на нынешних местных выборах в Украине были высоки, как никогда. Вследствие проведенной в стране реформы по децентрализации власти бюджеты на местах получат значительно большие финансовые ресурсы, чем ранее, а органы местного самоуправления - более широкие полномочия. Соответственно, очень живой и конкурентной была и избирательная борьба по всей стране. Едва ли не главной интригой выборов был вопрос, удастся ли партии президента Владимира Зеленского продолжить прошлогоднюю триумфальную серию - после впечатляющей победы на президентских и парламентских выборах.

"Слуга народа" "пролетает" над Киевом

Лишь год назад под зелеными флагами партии Зеленского депутатские мандаты в округах по всей стране могли выиграть доселе никому неизвестные студенты или безработные. Сегодня магия рейтинга президента, похоже, потеряла свою силу. Правящая партия, как свидетельствуют данные экзитполов, не имеет шансов завоевать ни одного мэрского кресла в крупнейших украинских городах. По партийным спискам "Слуга народа" в большинстве случаев заняла не первое и даже не второе места. Во Львове, по предварительным данным подсчета голосов, которые приводит "Интерфакс-Украина", соратники президента вообще не попали в горсовет. Год назад на парламентских выборах "слуги" набрали по всей Львовской области 22% голосов.

Президент Владимир Зеленский

Провал правящей партии наблюдается по всем регионам. В Одесской области в 2019 году на выборах в Верховную раду "Слуга народа" разгромно победила с результатом в 47% голосов, сейчас же в Одессе партии власти экзитполы прогнозируют лишь третье место с результатом около 18 %. Подобная картина и в Харькове - падение с 42% по области в прошлом году до 12% в городе сейчас.

Но более всего оппоненты действующей власти злорадствуют над поражением соратников президента в столице. В Киеве экзитполы прогнозируют "слугам" только третье место и меньше 10% голосов, тогда как на парламентских выборах 2019-го "Слуга народа" добилась в столице потрясающей победы с результатом в 36% голосов. Как символ поражения правящей партии в Киеве по соцсетям гуляет фото кандидата в мэры Киева от "слуг" Ирины Верещук, которая летит над столицей, словно Мэри Поппинс, с зеленым зонтом в руках. Речь идет о стоп-кадре из рекламного ролика Верещук, над которым посмеивались еще во время сьемки и который в результате так никогда и не увидел свет. Представительница президентской партии в борьбе за мэрское кресло получила лишь около 8% процентов голосов.

Победители выборов в Украине: старые мэры и их партии

На фоне провала правящей партии на местных выборах главными победителями можно назвать укрепившиеся местные политические элиты. В ключевых областных центрах побеждают в основном действующие градоначальники и их партии. В частности, во Львове высокие шансы остаться мэром имеет Андрей Садовой, который возглавляет город уже на протяжении 14 лет. По данным экзитполов, в первом туре он набрал более 40% голосов, опередив ближайшего конкурента на 14%. В то же время, партия Садового "Самопомощь", согласно опросам на выходе с участков, получила более 20% голосов, уступив "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Мэр Киева Виталий Кличко

В Киеве, очевидно, власть сохранит Виталий Кличко, который близок к победе уже в первом туре с результатом около 50% голосов, а партия бывшего боксера "Удар" имеет все шансы сформировать крупнейшую депутатскую фракцию.

В Одессе в первом туре, если верить экзитполам, вдвое опережает ближайшего соперника действующий мэр Геннадий Труханов, а его партия "Доверяй делам" претендует на первое место по партийным спискам, на несколько процентных пунктов опережая "Оппозиционную платформу - за жизнь" (ОПЗЖ).

В Харькове победу в первом туре одержал давний соратник беглого экс-президента Виктора Януковича Геннадий Кернес, который возглавляет город с 2010 года. Сохранить власть в крупнейшем городе восточной Украины Кернесу удалось несмотря на то, что он уже больше месяца не появлялся на публике: политик лечится от тяжелой формы COVID-19 в берлинской клинике "Шарите". Как и у многих других мэров крупных городов, у харьковского городского головы тоже есть своя партия - "Блок Кернеса - успешный Харьков". Созданная меньше года назад политическая сила на первых же местных выборах, по данным экзитполов, получает около 40% голосов. Ближайший конкурент - ОПЗЖ - набирает, согласно прогнозам, менее 20%.

Мэр Одессы Геннадий Труханов

Два проекта на обломках партии Коломойского

Уверенно побеждает на выборах и действующий мэр Днепра Борис Филатов. Хотя до победы уже в первом туре ему, как свидетельствуют экзитполы, не хватило нескольких процентов голосов, крупнейших конкурентов мэр опережает с колоссальным отрывом. Основанная Филатовым партия "Предложение" уверенно лидирует на выборах в горсовет, опередив ОПЗЖ и "Слугу народа". В то же время не исключено, что у Филатова и его соратников из "Предложения" есть и амбиции национального масштаба. Под эгидой этой партии на выборы пошли переизбираться сразу несколько действующих мэров областных центров, в частности, мэры Житомира и Николаева. Действующие градоначальники под эгидой "Предложения", если верить данным проведенного партией параллельного подсчета голосов, уверенно лидируют в своих городах.

Как и другие "мэрские парии", "Предложение" возникла незадолго до выборов. Эта партия - не просто детище мэра Днепра, а фактически осколок партии "УКРОП", соучредителем которой в 2015 году Филатов был вместе с олигархом Игорем Коломойским. Учредителями "Предложения", по данным реестра минюста, является частично те же люди, которые пять лет назад основали "УКРОП". "Предложение" зарегистрирована в Днепре по тому же адресу, по которому до сих пор прописан Днепровский центр "УКРОПа". Именно при поддержке партии Коломойского Борис Филатов стал мэром Днепра несколько лет назад, а возглавлял Днепровский партийный центр давний соратник олигарха Геннадий Корбан. Впрочем, несколько лет назад, как пишут СМИ, отношения Корбана и Коломойского испортились, а Филатов с единомышленниками со скандалом покинули "УКРОП".

Мэр Днепра Борис Филатов

Новая ставка олигарха?

Первым испытанием нынешние выборы стали для еще одной новой партии, которая заявляет об амбициях национального масштаба - "За будущее". Как и "Предложение", эта партия была создана на обломках "УКРОПа" Коломойского, а одним из ее лидеров является давний соратник и бизнес-партнер олигарха Игорь Палица. Новый политический проект, который СМИ и обозреватели связывают с Игорем Коломойским, по подсчетам общественного движения "Честно", был лидером нынешних выборов по затратам на рекламу - билбордами этой партии были завешены улицы городов по всей стране, баннеры "За будущее" доминировали в соцсетях и на новостных сайтах. Кандидаты от этой партии имели мощную медийную поддержку телеканала Коломойского "1+1". Все эти ресурсы, впрочем, не помогли "За будущее" добиться успеха в большинстве крупных городов Украины. В частности, партия, по данным экзитполов, не попадет в горсоветы Киева, Днепра, Одессы, Харькова или Львова.

Зато высокие шансы на победу, как свидетельствуют экзитполы, имеют кандидаты от "За будущее" в областных центрах - действующий мэр Черкасс, до недавнего времени член "Батькивщины" Анатолий Бондаренко, а также бывший мэр Полтавы, экс-соратник Виктора Януковича по "Партии регионов" Александр Мамай. Кроме того, кандидаты от "За будущее" побеждают в ряде районных центров в центральной и западной Украине.

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