 Меркель и Штайнмайер поздравили Байдена с победой на выборах | Новости из Германии о Германии | DW | 07.11.2020

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Германия

Меркель и Штайнмайер поздравили Байдена с победой на выборах

"Трансатлантическую дружбу ничем не заменить, если мы хотим справиться с вызовами времени", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, поздравляя Джо Байдена с победой на выборах президента США.

Ангела Меркель и Джо Байден в Берлине, февраль 2013 г.

Ангела Меркель и Джо Байден в Берлине, февраль 2013 г.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) поздравила с победой на президентских выборах в США Джо Байдена, который, по данным СМИ, смог победить нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа. "Я рада будущему сотрудничеству с президентом Байденом", - приводит в субботу, 7 ноября, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) слова Меркель.

"Нашу трансатлантическую дружбу ничем не заменить, если мы хотим справиться с вызовами времени", - заявила германский канцлер. Она "от всего сердца" пожелала Байдену и будущему вице-президенту Камале Харрис "счастья и успеха".

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) также направил Джо Байдену поздравление с победой. "С Вашим президентством связаны надежды бесчисленного количества людей далеко за пределами Вашей страны, в том числе и в Германии", - написал глава германского государства.

После сообщений о том, что Байден выиграл в одном из ключевых штатов - Пенсильвании, а следовательно и одержал победу на выборах президента, в его предвыборном штабе заявили, что вечером в субботу по местному времени (04.00 мск) он намерен выступить с обращением к нации вместе избранным вице-президентом Камалой Харрис.

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