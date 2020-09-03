Меркель - 15 лет у власти: нестандартные будни и неожиданные образы (фото)

Ангела Меркель. Неожиданные снимки

... 15 фотографий

15 лет в кресле канцлера - 15 фотографий, сделанных во время заседаний немецкого правительства в разные годы. Однако дальше в этой фотогалерее мы собрали снимки, показывающие Ангелу Меркель в нестандартных ситуациях, с необычных ракурсов, а также примеры, как и где изображали саму Меркель - на карнавале и даже на кукурузном поле.