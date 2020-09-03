Меркель - 15 лет у власти: нестандартные будни и неожиданные образы (фото)

В воскресенье, 22 ноября, исполняется 15 лет со дня вступления Ангелы Меркель в должность канцлера. Много фотографий было сделано с тех пор… и не только в официальной обстановке.
"Слышь, класс, что ты здесь!!!" Такой граффити-плакат появился перед шахтой Цольферайн по случаю недавнего визита туда канцлера Ангелы Меркель.
Эти фотографии сделаны в начале июня в одном из немецких птичьих парков, открывшихся после коронавирусного карантина.
У каждого уважающего себя политика мирового масштаба должен быть двойник. Немецкий канцлер - не исключение.
Эта фотография была сделана в Берлине в ведомстве федерального канцлера во время представления нового экспертного совета немецкого правительства по дигитализации.
В День германского единства у канцлера ФРГ был плотный график. Сначала посещение музея Гутенберга, потом служба в соборе Майнца. Но тут выдалась свободная минутка, и Меркель предпочла исчезнуть из объективов фотокамер.
Какие политики оказались объектами карнавальной сатиры во время нынешних шутовских шествий в Германии?
Каждый год организаторы больших карнавальных шествий в Германии готовят для них сатирические повозки. Какие темы стали главными на этот раз?
Участники карнавального шествия, состоявшегося в "бешеный понедельник", 12 февраля в Кельне и Дюссельдорфе, по традиции не смогли обойти вниманием политические темы.
Не только первая женщина-канцлер Германии, но и политический долгожитель - Меркель в четвертый раз стала канцлером, до этого это удавалось лишь Колю и Аденауэру. А ведь в нее не верили.
Канцлер Германии и президент России, оказывается, обмениваются продуктами. Меркель присылает Путину пиво, а он шлет в ответ воблу.
За три недели (а именно столько длится отпуск канцлера ФРГ) можно многое успеть. Куда и в чем отправляется во время своих каникул Ангела Меркель?
Ангела Меркель, Франк-Вальтер Штайнмайер, Хайко Мас... Кто есть кто в немецкой политике и какова позиция этих деятелей в отношении России? Политические лидеры ФРГ - в фотогалерее DW.