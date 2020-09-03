 Меркель - 15 лет у власти: нестандартные будни и неожиданные образы (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 20.11.2020

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По Германии

Меркель - 15 лет у власти: нестандартные будни и неожиданные образы (фото)

В воскресенье, 22 ноября, исполняется 15 лет со дня вступления Ангелы Меркель в должность канцлера. Много фотографий было сделано с тех пор… и не только в официальной обстановке.

  • Ангелы Меркель, 2005 год

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    15 лет на посту канцлера...

    Эта фотография была сделана в бундестаге 22 ноября 2005 года во время вступления Ангелы Меркель (Angela Merkel) в должность федерального канцлера Германии. Сейчас уже идет четвертый срок - последний, как решила сама Меркель. Следующие парламентские выборы должны пройти в Германии осенью 2021 года.

  • Ангела Меркель. Фотографии разных лет

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    ... 15 фотографий

    15 лет в кресле канцлера - 15 фотографий, сделанных во время заседаний немецкого правительства в разные годы. Однако дальше в этой фотогалерее мы собрали снимки, показывающие Ангелу Меркель в нестандартных ситуациях, с необычных ракурсов, а также примеры, как и где изображали саму Меркель - на карнавале и даже на кукурузном поле.

  • Ангела Меркель в Штральзунде, 2019 год
    Еще по теме

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель кормит пингвинов

    Во время канцлерства Ангелу Меркель несколько раз замечали за кормлением пингвинов в своем избирательном округе в земле Мекленбург - Передняя Померания. Эта фотография была сделана в Штральзунде в августе 2019 года. В программе поездки значилось посещение здешнего морского музея - океанариума Ozeaneum.

  • Ангела Меркель, 2012 год
    Еще по теме

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    С попугаем на плече, но не пират

    Федеральный канцлер Германии в Марловском птичьем парке в 2012 году - еще одна фотография из поездки в избирательный округ, который Меркель беспрерывно представляет в бундестаге с 1990 года!

  • Киль

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель и подводный диверсант

    В январе 2016 года канцлер Германии Ангела Меркель посетила военно-морскую базу в Киле. Этот снимок был сделан во время разговора со служащим подразделения подводных диверсантов - немецких "морских котиков".

  • Берлин

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель готовит лимонад

    Ангела Меркель, как известно, до начала своей политической карьеры была ученым-физиком. В июне 2016 года по случаю "Дня маленького ученого" она посетила один из берлинских детских садов, где приняла участие в проведении экспериментов. Эта фотография агентства dpa была сделана во время приготовления лимонада.

  • Берлин
    Еще по теме

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель и юные пожарные

    В ноябре 2016 года канцлер встретилась с подрастающими пожарными в берлинском районе Веддинг. Кто-то тушит пожары, кто-то тушит кризисы.

  • Кельн

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    "I'll be back"

    Эта фотография была сделана в Немецком центре аэрокосмических исследований (DLR) во время осмотра одной из научных лабораторий. В качестве подписи к снимку могла бы прекрасно подойти крылатая фраза из "Терминатора".

  • Ангела Меркель среди делегаций карнавальных обществ

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель и карнавал

    Согласно давней традиции, немецкие канцлеры раз в году принимают в Берлине представителей карнавальных сообществ из разных регионов страны - карнавальных принцев и принцесс, а также других участников и организаторов этих народных праздников. Этот снимок сделан в январе 2018 года.

  • Ангела Меркель и Йоахим Зауэр, 2018 год
    Еще по теме

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель в вечернем платье

    Супруг Ангелы Меркель - профессор Йоахим Зауэр (Joachim Sauer) очень редко появляется где-то на официальных церемониях, но в культурных мероприятиях участвует. Эта фотография сделана во время открытия Вагнеровского фестиваля в Байройте в 2018 году, постоянным гостем которого Ангела Меркель является уже очень давно.

  • Италия, 2013 год
    Еще по теме

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель в горах

    Так Ангела Меркель предпочитает проводить отпуск - отдыхать на природе где-нибудь в горах. Эта фотография сделана в августе 2013 года в Италии - в Южном Тироле.

  • Ангела Меркель на Gamescom

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель и эльфы

    Впервые в 2017 году Ангела Меркель открыла международную ярмарку видеоигр Gamescom в Кельне. Компанию ей составили эльфы и другие персонажи компьютерных игр.

  • Ингольштадт

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель и пиво

    В 2016 году в Германии отпраздновали 500-летие баварского закона о чистоте пива - райнхайтсгебот 1516 года, действие которого позже распространилось на территорию всей Германии. Эта фотография была сделана во время торжественной церемонии в городе Ингольштадт.

  • Эрфурт

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель и жареная колбаска

    Посетить Тюрингию и не попробовать знаменитые тюрингские колбаски? Во время избирательной кампании 2009 года в Эрфурте Ангеле Меркель преподнесли этот здешний деликатес прямо на сцене.

  • Италия

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель и лабрадор

    Кто сказал, что Меркель боится собак? Снимок сделан в Италии, где в конце августа 2016 года немецкий канцлер посетила один из районов, пострадавших от разрушительного землетрясения.

  • Галле

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель не страшны акулы

    В новом институте IMWS Общества имени Фраунгофера в городе Галле проводят исследования в области биосистемной инженерии и материаловедения. Присутствовавшие в январе 2016 года на месте репортеры не смогли удержаться от соблазна сфотографировать канцлера, когда она проходила мимо изображенной на стене акулы.

  • Берлин

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель и лотерея

    Томбола - вид вещевой лотереи, популярной на вечеринках и общественных мероприятиях. Прибыль часто идет на благотворительные цели. В июле 2016 года Ангела Меркель посетила летний праздник в столичном представительстве земли Баден-Вюртемберг в Берлине. Этот снимок агентства dpa был сделан в тот момент, когда она как раз покупала пару билетиков. Улыбнулась ли канцлеру удача, агентство не сообщает.

  • Ангела Меркель и Джордж Буш

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель и персональный шофер

    Во время визита в США в ноябре 2007 года в роли персонального водителя Ангелы Меркель выступил тогдашний американский президент Джордж Буш - во всяком случае, когда показывал гостье из Германии свое ранчо в Техасе.

  • Портрет Меркель, написанный Джорджем Бушем-младшим

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель и Буш-художник

    Меркель не раз становилась музой для известных художников, писателей, поэтов, режиссеров. Такой ее увидел и отобразил в красках живописец-любитель Джордж Буш, которого мы только что видели за рулем машины.

  • Эрфурт

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Сладкая Меркель

    Эта фотография агентства dpa была сделана в Эрфурте во время Международной кулинарной олимпиады в конце октября 2016 года. На ней изображена работа турецких участников из кондитерской T. Geckil.

  • Кельн, 2014 год
    Еще по теме

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Канцлер галактики

    Федеральный канцлер - частый гость карнавальных шествий. Правда, в данном случае речь идет не о личном участии, а о сатирических повозках. Во время главного карнавального шествия 2014 года в Кельне Ангела Меркель предстала публике в скафандре галактического канцлера, не знающего границ пространства и времени (нахождения у власти).

  • Пособие для изучения немецкого языка

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель в учебнике

    "Волосы", "лоб", "рот"… Такое пособие для изучения немецкого языка с портретом канцлера ФРГ в качестве иллюстрации в 2015 году использовали волонтеры, помогавшие изучать немецкий язык беженцам в городе Лимбурге.

  • Аммерзе

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Большое видится на расстоянии

    В 2015 году отмечалось 25-летие воссоединения Германии, поэтому на кукурузном поле в окрестностях баварского озера Аммерзе создали такой вот лабиринт - карту Германии. Если же присмотреться к оттенкам зеленого, на поле можно разглядеть портрет Ангелы Меркель - первого федерального канцлера из Восточной Германии.

  • Утка-канцлер

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Ромб Меркель

    Завершим нашу подборку этой фотографией утки-канцлера с хорошо узнаваемым жестом - так называемым Ромбом Меркель. Она была создана для выставки "Duckomenta" в Ганновере в 2020 году.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Ангелы Меркель, 2005 год

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    15 лет на посту канцлера...

    Эта фотография была сделана в бундестаге 22 ноября 2005 года во время вступления Ангелы Меркель (Angela Merkel) в должность федерального канцлера Германии. Сейчас уже идет четвертый срок - последний, как решила сама Меркель. Следующие парламентские выборы должны пройти в Германии осенью 2021 года.

  • Ангела Меркель. Фотографии разных лет

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    ... 15 фотографий

    15 лет в кресле канцлера - 15 фотографий, сделанных во время заседаний немецкого правительства в разные годы. Однако дальше в этой фотогалерее мы собрали снимки, показывающие Ангелу Меркель в нестандартных ситуациях, с необычных ракурсов, а также примеры, как и где изображали саму Меркель - на карнавале и даже на кукурузном поле.

  • Ангела Меркель в Штральзунде, 2019 год
    Еще по теме

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель кормит пингвинов

    Во время канцлерства Ангелу Меркель несколько раз замечали за кормлением пингвинов в своем избирательном округе в земле Мекленбург - Передняя Померания. Эта фотография была сделана в Штральзунде в августе 2019 года. В программе поездки значилось посещение здешнего морского музея - океанариума Ozeaneum.

  • Ангела Меркель, 2012 год
    Еще по теме

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    С попугаем на плече, но не пират

    Федеральный канцлер Германии в Марловском птичьем парке в 2012 году - еще одна фотография из поездки в избирательный округ, который Меркель беспрерывно представляет в бундестаге с 1990 года!

  • Киль

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель и подводный диверсант

    В январе 2016 года канцлер Германии Ангела Меркель посетила военно-морскую базу в Киле. Этот снимок был сделан во время разговора со служащим подразделения подводных диверсантов - немецких "морских котиков".

  • Берлин

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель готовит лимонад

    Ангела Меркель, как известно, до начала своей политической карьеры была ученым-физиком. В июне 2016 года по случаю "Дня маленького ученого" она посетила один из берлинских детских садов, где приняла участие в проведении экспериментов. Эта фотография агентства dpa была сделана во время приготовления лимонада.

  • Берлин
    Еще по теме

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель и юные пожарные

    В ноябре 2016 года канцлер встретилась с подрастающими пожарными в берлинском районе Веддинг. Кто-то тушит пожары, кто-то тушит кризисы.

  • Кельн

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    "I'll be back"

    Эта фотография была сделана в Немецком центре аэрокосмических исследований (DLR) во время осмотра одной из научных лабораторий. В качестве подписи к снимку могла бы прекрасно подойти крылатая фраза из "Терминатора".

  • Ангела Меркель среди делегаций карнавальных обществ

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель и карнавал

    Согласно давней традиции, немецкие канцлеры раз в году принимают в Берлине представителей карнавальных сообществ из разных регионов страны - карнавальных принцев и принцесс, а также других участников и организаторов этих народных праздников. Этот снимок сделан в январе 2018 года.

  • Ангела Меркель и Йоахим Зауэр, 2018 год
    Еще по теме

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель в вечернем платье

    Супруг Ангелы Меркель - профессор Йоахим Зауэр (Joachim Sauer) очень редко появляется где-то на официальных церемониях, но в культурных мероприятиях участвует. Эта фотография сделана во время открытия Вагнеровского фестиваля в Байройте в 2018 году, постоянным гостем которого Ангела Меркель является уже очень давно.

  • Италия, 2013 год
    Еще по теме

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель в горах

    Так Ангела Меркель предпочитает проводить отпуск - отдыхать на природе где-нибудь в горах. Эта фотография сделана в августе 2013 года в Италии - в Южном Тироле.

  • Ангела Меркель на Gamescom

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель и эльфы

    Впервые в 2017 году Ангела Меркель открыла международную ярмарку видеоигр Gamescom в Кельне. Компанию ей составили эльфы и другие персонажи компьютерных игр.

  • Ингольштадт

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель и пиво

    В 2016 году в Германии отпраздновали 500-летие баварского закона о чистоте пива - райнхайтсгебот 1516 года, действие которого позже распространилось на территорию всей Германии. Эта фотография была сделана во время торжественной церемонии в городе Ингольштадт.

  • Эрфурт

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель и жареная колбаска

    Посетить Тюрингию и не попробовать знаменитые тюрингские колбаски? Во время избирательной кампании 2009 года в Эрфурте Ангеле Меркель преподнесли этот здешний деликатес прямо на сцене.

  • Италия

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель и лабрадор

    Кто сказал, что Меркель боится собак? Снимок сделан в Италии, где в конце августа 2016 года немецкий канцлер посетила один из районов, пострадавших от разрушительного землетрясения.

  • Галле

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель не страшны акулы

    В новом институте IMWS Общества имени Фраунгофера в городе Галле проводят исследования в области биосистемной инженерии и материаловедения. Присутствовавшие в январе 2016 года на месте репортеры не смогли удержаться от соблазна сфотографировать канцлера, когда она проходила мимо изображенной на стене акулы.

  • Берлин

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель и лотерея

    Томбола - вид вещевой лотереи, популярной на вечеринках и общественных мероприятиях. Прибыль часто идет на благотворительные цели. В июле 2016 года Ангела Меркель посетила летний праздник в столичном представительстве земли Баден-Вюртемберг в Берлине. Этот снимок агентства dpa был сделан в тот момент, когда она как раз покупала пару билетиков. Улыбнулась ли канцлеру удача, агентство не сообщает.

  • Ангела Меркель и Джордж Буш

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель и персональный шофер

    Во время визита в США в ноябре 2007 года в роли персонального водителя Ангелы Меркель выступил тогдашний американский президент Джордж Буш - во всяком случае, когда показывал гостье из Германии свое ранчо в Техасе.

  • Портрет Меркель, написанный Джорджем Бушем-младшим

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель и Буш-художник

    Меркель не раз становилась музой для известных художников, писателей, поэтов, режиссеров. Такой ее увидел и отобразил в красках живописец-любитель Джордж Буш, которого мы только что видели за рулем машины.

  • Эрфурт

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Сладкая Меркель

    Эта фотография агентства dpa была сделана в Эрфурте во время Международной кулинарной олимпиады в конце октября 2016 года. На ней изображена работа турецких участников из кондитерской T. Geckil.

  • Кельн, 2014 год
    Еще по теме

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Канцлер галактики

    Федеральный канцлер - частый гость карнавальных шествий. Правда, в данном случае речь идет не о личном участии, а о сатирических повозках. Во время главного карнавального шествия 2014 года в Кельне Ангела Меркель предстала публике в скафандре галактического канцлера, не знающего границ пространства и времени (нахождения у власти).

  • Пособие для изучения немецкого языка

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель в учебнике

    "Волосы", "лоб", "рот"… Такое пособие для изучения немецкого языка с портретом канцлера ФРГ в качестве иллюстрации в 2015 году использовали волонтеры, помогавшие изучать немецкий язык беженцам в городе Лимбурге.

  • Аммерзе

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Большое видится на расстоянии

    В 2015 году отмечалось 25-летие воссоединения Германии, поэтому на кукурузном поле в окрестностях баварского озера Аммерзе создали такой вот лабиринт - карту Германии. Если же присмотреться к оттенкам зеленого, на поле можно разглядеть портрет Ангелы Меркель - первого федерального канцлера из Восточной Германии.

  • Утка-канцлер

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Ромб Меркель

    Завершим нашу подборку этой фотографией утки-канцлера с хорошо узнаваемым жестом - так называемым Ромбом Меркель. Она была создана для выставки "Duckomenta" в Ганновере в 2020 году.

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

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