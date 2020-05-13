 Мельник из Шпревальда в седьмом поколении (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 05.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

Мельник из Шпревальда в седьмом поколении (фото)

Этой очень старой водяной мельницей в Шпревальде уже 200 лет владеет одна и та же семья. Сейчас здесь выпускают около 20 сортов растительного масла.

Кановская мельница в Шпревальде (Бранденбург)

Загриц • На этой водяной Кановской мельнице (Kanow-Mühle) в бранденбургском регионе Шпревальд производят около 20 сортов растительного масла: льняное, рыжиковое, конопляное, ореховое, масло зародышей пшеницы и даже тыквенное, а также разную муку. Сырье поставляют местные фермеры.

Шпревальд особенно славится своим льняным маслом, о чем мы уже упоминали в фотогалерее, которую можно посмотреть в конце страницы.

Кристиан Берендт (Christian Behrendt) - директор семейного предприятия и мельник в седьмом поколении

Кристиан Берендт (Christian Behrendt) - директор семейного предприятия и мельник в седьмом поколении

Старая мельница в Шпревальде 

Для изготовления методом холодного отжима в Загрице используются современные технологии, но внутри сохранилось в исправном и рабочем состоянии все историческое оборудование. Первая мельница появилась на этом месте еще в XIII веке. Первое же письменное упоминание датировано 1527 годом.

Кановская мельница
Этому оборудованию на мельнице - около полутора столетий

Этому оборудованию на мельнице - около полутора столетий

Уже более 200 лет эта мельница находится в собственности нынешних владельцев - семьи Берендт (Familie Behrendt). Как отмечает агентство dpa, сейчас на этом небольшом семейном предприятии, продолжающем мельничные традиции Шпревальда, занято около 20 человек. При мельнице работает свой небольшой магазин, иногда проводятся экскурсии.

День мельниц и пандемия 

Традиционно она также участвует в Немецком дне мельниц (Deutscher Mühlentag) в начале каждого лета - в Духов день, но в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции он был отменен, вернее - прошел 1 июня в виртуальном формате. Шестичасовую запись этой акции можно посмотреть на Youtube.    

Смотрите также: 
Времена года в "Немецкой Венеции"

  • Почтальон на лодке в Шпревальде

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Лес на реке Шпрее (или Шпре) - Шпревальд (Spreewald) - часто называют "Немецкой" или "Зеленой Венецией". Регион очень интересный и богатый традициями. Наше путешествие по нему в разные времена года начнем весной - с открытия сезона доставки почты по здешним каналам. Продолжается он до глубокой осени.

  • Участницы традиционной встречи лужицких сербов в Шпревальде

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Многие культурные традиции Шпревальда связаны с лужицкими сербам, они же - венды или лужичане. История этого западнославянского народа, земли которого когда-то простирались между реками Заале (или Зале) и Одер, насчитывает более 1400 лет. Лужичане сохранили свои язык и культуру - единственные из всех полабских славян. Живут они в Восточной Германии, а также в соседних регионах Польши.

  • Пасхальное яйцо из Шпревальда

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Например, о пасхальных традициях лужицких сербов (разных техниках покраски пасхальных яиц, праздничных конных шествиях и так далее) мы уже рассказывали очень подробно. Хотите почитать, смотрите ссылку внизу страницы. Здесь же продолжим любоваться видами "Немецкой Венеции" и делиться разными фактами.

  • Шпревальд

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Ландшафты региона сформировались в последнюю ледниковую эпоху. В ходе таяния льдов в этом месте, между нынешними Котбусом и Берлином, образовались многочисленные ручьи (около 350), через которые здесь примерно на 75-километровом участке протекают воды реки Шпрее. Между ручьями возникли песчаные возвышения, на которых в XVII веке появились первые поселения.

  • Deutschland Herbststimmung Sonnenaufgang im Spreewald (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Люди стали селиться в этих местах, конечно же, намного раньше - где-то между II и V веком. Сначала это были германские племена, но они позже ушли. Затем во время Великого переселения народов в VI веке здесь обосновались западные славяне.

  • Team Reise Spreewald (DW/André Götzmann)

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Эта реконструированная в 1990-е годы копия крепости лужицких славян находится близ города Фечау. Такие укрепления сооружались в этих местах в IX-X веках. В них в случае опасности прятались жители соседних мест.

  • Деревня Леде в Шпревальде

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Осваивая регион, люди проложили здесь каналы, заменявшие дороги. Общая протяженность ручьев и каналов превышает 1500 километров. Примерно 270 километров пригодно для передвижения на лодках. На фотографии - народный праздник в деревне Леде, где расположен Музей Шпревальда.

  • Туристы на лодках в Леде, Шпревальд

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Вода в эти ручьи, как мы уже упоминали, попадает из реки Шпрее (нем. Spree, иногда название пишут по-русски с одной буквой "е" на конце - Шпре), которая затем протекает через Берлин и впадает в Хафель - один из притоков Эльбы. Кстати, для ручьев здесь используют региональное обозначение Fließ - вместо основного немецкого слова Bach.

  • Шпревальд

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Случаются ли здесь наводнения? Уровень воды в этом месте течения Шпрее регулируется двумя плотинами. Иногда после обильных осадков количество спускаемой воды приходится увеличивать, что может приводить к ограничению передвижения на лодках, а также подтоплению некоторых дорожек, но в общем и целом Шпревальд не случайно сравнивают с гигантской губкой, способной впитать очень много влаги.

  • Раддушская лесная мельница в Шпревальде

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Как видно, передвигаться по Шпревальду можно не только на туристических лодках, но и самостоятельно - на байдарках и каноэ. Эта фахверковая Раддушская лесная мельница была построена на южной окраине Шпревальда в 1777 году.

  • Шпревальд

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Леса в Шпревальде сохранилось много, но в результате многовековой хозяйственной деятельности человека неотъемлемой частью этих ландшафтов стали поля, луга, пастбища и многочисленные фермерские подворья.

  • Музейная деревня Леде, Шпревальд

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Свою сельскохозяйственную продукцию, а также технику и даже небольшие трактора здешние жители до сих пор перевозят на лодках. Запомните эту фотографию, сделанную во время народного фестиваля в Музейной деревне Леде. Это не последнее сено в нашей подборке.

  • Урожай тыкв в Шпревальде

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Такие, например, фотографии с тыквами почти каждый сезон появляются в прессе, знаменуя приближение осени. Однако наибольшей известностью по всей Германии и за пределами пользуются…

  • Урожай огурцов в Шпревальде

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    ... шпревальдские огурчики - маринованные и соленые. Региональное название этого хрустящего деликатеса защищено, так что если на банке написано "Spreewälder Gurken", то это они и есть. Известен этот деликатес уже как минимум полтора века. Они, например, упоминаются в книге Теодора Фонтане о путешествии по Бранденбургу.

  • Заготовка квашеной капусты в Люббенау, Шпревальд

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Почвы здесь плодородные, так что одними тыквами и огурцами дело не ограничивается. Эта фотография, как нетрудно догадаться, сделана в Шпревальде осенью во время производства квашеной капусты. Нашинкованную капусту утрамбовывают в больших чанах, посыпают солью и добавляют экстракт из семян тмина. Также здесь выращивают лен и производят льняное масло.

  • Шпревальд

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Понятно, что рыбы в Шпревальде тоже достаточно. Здесь водится щука, линь, налим, угрь, окунь и многие другие пресноводные виды. Эта фотография сделана во время встречи клуба Шпревальдских рыбаков, созданного лужичанами для сохранения исторических традиций.

  • Шпревальд

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Природа Шпревальда очень разнообразна. Здесь встречается в общей сложности около 18 тыс. видов растений и животных. В 1991 году этот регион получил статус биосферного заповедника ЮНЕСКО. Всего их в Германии - 16.

  • Зимний Шпревальд

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Весной, летом и осенью полюбовались… Что зимой? Как видно, туристов по каналам зимой тоже катают. Есть даже лодки с… каминами. Замерзает ли здесь вода?

  • Шпревальд зимой

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Эта фотография катающихся по замерзшему каналу в Шпревальде сделана в 1930-х, но похожую картину здесь можно было наблюдать в феврале 2018 года. Мода и экипировка, правда, немного изменились.

  • Шпревальдский кот

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    P.S. До начала пандемии коронавирусной инфекции ежегодно в гостиницах и частных пансионах Шпревальда останавливалось более 700 тыс. человек. Здесь также бывает много туристов, приезжающих на один день - без ночевки. Этим летом большинство немцев провели отпуска в Германии, и в Шпревальде после локдауна было много гостей, но в целом сезон в местных СМИ здесь называют тяжелым.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Почтальоны "Немецкой Венеции" вновь пересели на лодки

Вплоть до октября почту в бранденбургском регионе Шпревальд вновь будут доставлять на лодках.  

Ноябрь - время квасить, или Откуда берется немецкая капуста

Детей в Германии не ищут в капусте, их приносят аисты. Зачем тогда немцам капуста? Чтобы квасить!  

Самые красивые мельницы Германии

В Германии насчитывается более тысячи старых ветряных мельниц. Многие переделаны под жилые дома, стали музеями или ресторанами и все без исключения - украшают ландшафты.  

Лесная мельница в "Зеленой Венеции"

Эта фахверковая водяная мельница была построена на южной окраине бранденбургского региона Шпревальд в 1777 году. Так она выглядит нынешней весной.  

В Германии - праздник мельниц

В празднике будет участвовать более 1100 исторических мельниц по всей Германии.  

Духов день - праздник мельниц

На этот раз в нем будет участвовать более 1000 исторических мельниц по всей стране - ветряных, водяных, конных и других видов.  

Жилая ветряная мельница в Ганновере

Так выглядел один из недавних майских вечеров в ганноверском районе Андертен.  

Ветряные мельницы для Горбачева и Путина

Мельницы со всего мира собраны в немецком Гифхорне. Всего их здесь - более полутора десятков.  

10 причин любить Бранденбург

Остров - часть суши, окруженная водой. Берлин - город, со всех сторон окруженный Бранденбургом, где достопримечательностей не меньше, чем в немецкой столице.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Шпревальд - по лесу на лодке  

Музей под открытым небом Хехинген-Штайн - #DailyDrone  

Как проходит сбор урожая зерна в Германии - #DailyDrone  

Также по теме

BdT - Radduscher Buschmühle

Лесная мельница в "Зеленой Венеции" (фото) 13.05.2020

Эта фахверковая водяная мельница была построена на южной окраине бранденбургского региона Шпревальд в 1777 году. Так она выглядит нынешней весной.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW