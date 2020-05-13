Мельник из Шпревальда в седьмом поколении (фото)

Загриц • На этой водяной Кановской мельнице (Kanow-Mühle) в бранденбургском регионе Шпревальд производят около 20 сортов растительного масла: льняное, рыжиковое, конопляное, ореховое, масло зародышей пшеницы и даже тыквенное, а также разную муку. Сырье поставляют местные фермеры.

Шпревальд особенно славится своим льняным маслом, о чем мы уже упоминали в фотогалерее, которую можно посмотреть в конце страницы.

Кристиан Берендт (Christian Behrendt) - директор семейного предприятия и мельник в седьмом поколении

Старая мельница в Шпревальде

Для изготовления методом холодного отжима в Загрице используются современные технологии, но внутри сохранилось в исправном и рабочем состоянии все историческое оборудование. Первая мельница появилась на этом месте еще в XIII веке. Первое же письменное упоминание датировано 1527 годом.

Этому оборудованию на мельнице - около полутора столетий

Уже более 200 лет эта мельница находится в собственности нынешних владельцев - семьи Берендт (Familie Behrendt). Как отмечает агентство dpa, сейчас на этом небольшом семейном предприятии, продолжающем мельничные традиции Шпревальда, занято около 20 человек. При мельнице работает свой небольшой магазин, иногда проводятся экскурсии.

День мельниц и пандемия

Традиционно она также участвует в Немецком дне мельниц (Deutscher Mühlentag) в начале каждого лета - в Духов день, но в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции он был отменен, вернее - прошел 1 июня в виртуальном формате. Шестичасовую запись этой акции можно посмотреть на Youtube.

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