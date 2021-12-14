Кличко просит правительство ФРГ поддержать поставки оружия Украине

Украина срочно нуждается в международной солидарности и военной помощи, и новому правительству ФРГ следует оказать ей поддержку в связи с опасениями возможного нападения России. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, соответствующий комментарий которого опубликован во вторник, 14 декабря, в немецкой газете Bild.

"В моем родном Киеве мы готовимся к возможной чрезвычайной ситуации, и я как мэр организую гражданскую оборону. Мы активизировали работу по набору и подготовке резервистов", - написал Виталий Кличко.

Виталий Кличко - о поставках оборонительного оружия Киеву

"Новое правительство Германии должно понять, что помощь нашей стране еще никогда не была так важна", - отметил украинский политик, выразив уверенность в том, что ФРГ должна поддержать поставки оборонительного оружия Киеву по линии Североатлантического альянса.

"Мы не позволим России вернуть нас в советскую империю, в которой народ Украины не хочет быть. Мы - европейская страна, которая как никогда нуждается в европейской поддержке", - резюмировал Виталий Кличко.

Олаф Шольц: "Нерушимость границ необходимо соблюдать"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) 8 декабря пригрозил России последствиями за возможное военное вторжение в Украину. "Наша позиция предельно ясна: мы хотим, чтобы все уважали нерушимость границ", - заявил Шольц в интервью телеканалу Welt-TV.

Необходимо сделать все, чтобы этот принцип соблюдался, подчеркнул преемник Ангелы Меркель (Angela Merkel) на посту главы германского правительства.

В тот же день на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Москве корреспондент газеты "Коммерсант" Андрей Колесников спросил главу Кремля о возможном нападении России на Украину. Владимир Путин назвал этот вопрос "провокационным" и уклонился от прямого ответа на него. "Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе", - заявил он.

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