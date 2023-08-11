  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Журналисты подтвердили гибель 30 тысяч солдат РФ в Украине

Сергей Ромашенко
18 мин. назад

Журналисты совместно с командой волонтеров подтвердили по открытым данным личности 30 003 солдат РФ, погибших в Украине. Только за последние две недели там погиб 1351 российский военнослужащий.

https://p.dw.com/p/4V51R
Погибшие российские солдаты в Украине
Погибшие российские солдаты в УкраинеФото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

Журналисты "Медиазоны" и Русской службы ВВС совместно с командой волонтеров подтвердили по открытым данным личности 30 003 российских солдат, погибших на войне в Украине. Только за последние две недели была подтверждена гибель 1351 российского военнослужащего. Журналисты отметили чуть больший, чем обычно, прирост числа погибших среди личного состава ракетных войск и артиллерии.

В списке значительно увеличилось и число погибших из Московской области. Этот рост не связан с ситуацией на фронте: он объясняется тем, что журналисты получили данные с подмосковных кладбищ.

Кроме того, за минувшие две недели стало известно о гибели в Украине четырех старших офицеров - подполковников Егора Болдырева, Андрея Коваля, Анатолия Матинова и Сергея Савенка. Всего в списке погибших старших офицеров сейчас числятся 284 человека.

Десятки тысяч погибших

В июле издание "Медуза" и "Медиазона" опубликовали совместное исследование о потерях российской армии за полтора года войны в Украине. По их подсчетам, основанным на статистических данных, с 24 февраля 2022 года и до конца мая 2023 года в Украине погибли 47 тысяч российских военнослужащих. Это втрое больше, чем потери СССР в ходе войны в Афганистане, и в девять раз - чем потери федеральных войск во время первой чеченской кампании.

Минобороны РФ не публикует официальные данные о потерях России в Украине. Последний раз российские власти называли общее число погибших в сентябре 2022 года - 5937 человек. В июне нынешнего года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за время украинского контрнаступления погиб 71 российский военнослужащий, еще 210 были ранены.

Украина тоже скрывает свои потери. Весной из попавших в сеть документов Пентагона стало известно, что американская разведка оценивала потери украинской армии в 15,5-17,5 тысяч человек убитыми и 109-113 тысяч ранеными.

Смотрите также:

Сколько солдат потеряла Россия?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как не воевать за Путина: истории уклониста и дезертира российской армии | Европа в фокусе

Как не воевать за Путина: истории уклониста и дезертира российской армии | Европа в фокусе

На уклонистов и дезертиров в России заведено, по сведениям правозащитников, более тысячи дел. В этом выпуске программы "Европа в фокусе" - истории двух россиян, бежавших от войны. Один из героев выехал за границу, спасаясь от повестки, а другой был мобилизован и дезертировал, чтобы не погибнуть за Путина и не убивать украинских солдат и мирных жителей.
Политика27 июля 2023 г.26:23 мин.
external

Пригожин призывает к всеобщей мобилизации (01.06.2023)

Пригожин призывает к всеобщей мобилизации (01.06.2023)

Российская армия испытывает дефицит личного состава. Но пока ставку делают на контрактников. Подробности - в материале DW.
Конфликты2 июня 2023 г.03:55 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Призывники в киевском военкомате, фото из архива

Борьба с коррупцией: в Украине увольняют областных военкомов

Политика1 ч. назад
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный правитель Беларуси Александр Лукашенко прыгает по сцене, закрывая занавес и напевает: "Железный занавес закрывается-а-а-а"

Граница Беларуси и ЕС: из-за кого падает "железный занавес"?

Граница Беларуси и ЕС: из-за кого падает "железный занавес"?

Политика1 ч. назад
Скульптура "Родина-мать" в Киеве

Скульптор: "Родина-мать" сделана по космическим технологиям

Скульптор: "Родина-мать" сделана по космическим технологиям

Общество14 ч. назад
Военкомат в Симферополе

Как в военкоматах в РФ отказывают в снятии с воинского учета

Как в военкоматах в РФ отказывают в снятии с воинского учета

Правосудие и закон15 ч. назад
Залы галереи "Guelman und Unbekannt"

Берлин. Коллаборация живых и искусственных художников

Берлин. Коллаборация живых и искусственных художников

Культура3 ч. назад
Стороннки военной хунты в Нигере вышли на демонстрацию и с российскими флагами, 30 июля 2023 года

Военный переворот в Нигере: сыграла ли Россия в нем роль?

Военный переворот в Нигере: сыграла ли Россия в нем роль?

Политика6 ч. назад
Белорусская пограничница

Власти собирают данные о ВНЖ белорусов. Это законно?

Власти собирают данные о ВНЖ белорусов. Это законно?

Общество6 ч. назад
На главную страницу