Игрок упал на поле: матч Дании и Финляндии на Евро-2020 был прерван

Матч между сборными Дании и Финляндии в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы в субботу, 12 июня, был прерван из-за чрезвычайной медицинской ситуации. На 45-й минуте полузащитник датчан Кристиан Эриксен упал на газон и не сумел подняться. На поле выбежала реанимационная бригада и принялась оказывать ему помощь, через несколько минут 29-летнего игрока унесли на носилках.

К моменту приостановки игры в Копенгагене не было забито ни одного гола. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после обращений обеих команд принял решение возобновить матч вечером этого же дня. Будут сыграны 4 минуты первого тайма, а после пятиминутного перерыва - полный второй тайм.

Премьер Финляндии выразила солидарность с датчанами

Эриксен доставлен в больницу и находится в стабильном состоянии, отметили в УЕФА. Игрок в сознании, уточнил Датский футбольный союз. Премьер-министр Финляндии Санна Марин выразила солидарность с датчанами. "Наши мысли сейчас - с Кристианом Эриксоном", - написала глава правительства в Twitter.

Футбольное первенство Европы впервые проходит не на территории одной или двух стран, а в 11 городах 10 государств. Матчи идут с 11 июня по 11 июля.

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